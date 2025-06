video suggerito

I 24 edifici più belli del mondo secondo Time Out: qual è l’unico italiano scelto Ci sono strutture costruite in epoca contemporanea e altre dalla storia millenaria: ecco dove trovare gli edifici più belli del mondo (tra cui un italiano). Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Time Out ha appena stilato una lista degli edifici più belli del mondo. In elenco ce ne sono 24 di cui 8 europei e tra questi ulimi spicca un monumento italiano. Alcuni sono stati scelti per il loro valore artistico e storico, altri perché frutto di un lavoro ingegneristico di alto livello: ma tutti hanno in comune il fatto di essere unici e straordinari. L'elenco è anche un modo per ricordare quanta bellezza il mondo abbia da offrire, quanto l'uomo nel corso della sua evoluzione sia stato capace di produrre opere magnifiche, progettando e inventando sempre cose nuove e diverse, diventate in alcuni casi icone del territorio.

Quali sono i 24 edifici più belli del mondo

Al di fuori dell'Europa, uno degli edifici più iconici messi in elenco è il Taj Mahal (India): maestoso, affascinante, inconfondibile, unico. È stato scelto per questo, ma anche per la storia delle sue origini. È infatti stato costruito come gesto d'amore. Dopo la morte di sua moglie, Mumtaz Mahal, l'imperatore Moghul commissionò la costruzione di un mausoleo a lei dedicato: ci vollero 22 anni per completare il Taj Mahal. Il poeta inglese Sir Edwin Arnold scrisse che "non era un'opera d'architettura, come lo sono altri edifici, ma l'orgogliosa passione d'amore di un imperatore plasmata in pietre vive". In elenco anche Hallgrímskirkja di Reykjavík, il più grande luogo di culto dell'Islanda.

Taj Mahal

Non potevano mancare le piramidi di Giza, le tombe dei faraoni dell'Antico Egitto. Sul fronte europeo è stata scelta la Fondazione Louis Vuitton (Francia), capolavoro di Frank Gehry del 2014 ispirato alle serre classiche di fine Ottocento. Orgoglio europeo è anche la Biblioteca del Trinity College (Irlanda), che vanta circa 6 milioni di volumi stampati e una sala principale di 65 metri. Due le moschee in elenco: la Grande Moschea di Djenné (Mali) e la Moschea di Nasir Ol Molk (Iran). In lista c'è anche un ospedale, il Maggie's Centre St James's Hospital (Regno Unito), che a differenza dei suoi simili ha degli ambienti confortevoli e decorati con materiali naturali, proprio per cercare di alleggerire il peso dei malati e delle loro famiglie Time Out ha voluto dare spazio anche al Monumento nazionale dell'Olocausto (Canada).

Sagrada Família

Qual è l'edificio italiano scelto da Time Out

L'unico edificio italiano scelto è il Pantheon di Roma, voluto da Marco Vipsanio Agrippa nel 27 a.C e riedificato da Adriano tra il 118 ed il 125 d.C. L'iscrizione sull'architrave, infatti, è ancora ben visibile e recita proprio: "M. Agrippa L. F. Cos. Tertium fecit" cioè "Lo costruì Marco Agrippa, figlio di Lucio, nell’anno del suo terzo consolato". La sua cupola in cemento armato rimane la più grande del suo genere al mondo, col foro (oculus) sulla sua sommità di quasi 9 metri di diametro che crea un suggestivo effetto luminoso. Sì, ovviamente dal foto entra anche l'acqua piovana, ma il pavimento è progettato proprio affinché non si formino pozzanghere e il centro concavo coi lati sono spioventi e 22 fori, permettono di raccogliere e far defluire l'acqua in un apposito sistema di canali.

Pantheon

I 24 edifici più belli del mondo

Taj Mahal

Hallgrímskirkja, Islanda

Le piramidi di Giza, Egitto

Fallingwater, Stati Uniti

Ad-Dayr a Petra, Giordania

Fondazione Louis Vuitton, Francia

Biblioteca del Trinity College, Irlanda

Grande Moschea di Djenné, Mali

Moschea di Nasir Ol Molk, Iran

The Twist, Norvegia

Sagrada Familia, Spagna

Jatiya Sangsad Bhaban, Bangladesh

Pantheon, Italia

Palmenhaus al Palazzo di Schönbrunn, Austria

Casa della comunità ceramica di Bát Tràng, Vietnam

Museo di Eldridge Street, Stati Uniti

Santuario de Las Lajas, Colombia

Museo di arte antica e moderna, Australia

Maggie's Centre, St James's Hospital, Regno Unito

Tempio Baháʼí del Sud America, Cile

Cappella di Futuna, Nuova Zelanda

Centro di leadership Komera, Ruanda

Monumento nazionale dell'Olocausto, Canada

Enryaku-ji, Giappone

Santuario de Las Lajas

L'elenco degli edifici più belli d'Europa

Hallgrímskirkja, Islanda

Fondazione Louis Vuitton, Francia

Biblioteca del Trinity College, Irlanda

The Twist, Norvegia

Sagrada Familia, Spagna

Pantheon, Italia

Palmenhaus al Palazzo di Schönbrunn, Austria

Maggie's Centre, St James's Hospital, Regno Unito