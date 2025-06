I giardini più belli del mondo, la classifica del New York Times: 5 sono italiani, 1 sul podio

video suggerito

Sacro Bosco di Bomarzo

Ci sono alcuni spazi verdi che vale la pena visitare almeno una volta nella vita. Non si tratta di parchi qualunque, ma dei giardini più belli del mondo. Li ha eletti il New York Times, che ha affidato la selezione a sei esperti. La primissima lista con oltre 50 candidati è stata ridotta a 25 e tra questi ce ne sono ben 5 italiani, situati in Lazio e Toscana. La giuria si è soffermata su diversi criteri per stilare l'elenco: la capacità di stupire, la forza evocativa del progetto, la bellezza delle piante, il valore culturale e simbolico, l'innovatività concettuale. Alcuni sono giardini poco conosciuti: infatti i giurati non si sono soffermati solo sui giardini famosi e gettonati tra i turisti, ma anche sulle perle più nascoste, ma ugualmente di grande valore, sia estetico che emotivo e spirituale.

Qual è il giardino più bello del mondo

L'elenco comprende sia ville rinascimentali classiche che spazi verdi più moderni e contemporanei, sia giardini zen giapponesi che paradisi con piante tropicali. Spicca al primo posto il Giardino del castello di Sissinghurst a Cranbrook (Inghilterra). Il Paese si è aggiudicato anche il secondo posto grazie al Great Dixter House & Gardens di Northiam e in tutto compare in lista ben quattro volte. Figurano Francia, Giappone, Messico, Australia. Se l'è cavata molto bene anche l'Italia.

Giardino di Ninfa a Cisterna di Latina

Quali sono i giardini italiani più belli del mondo

L’Italia è entrata in classifica con 5 giardini tutti tra Toscana, Piemonte e Lazio. Il Giardino di Ninfa a Cisterna di Latina ha conquistato il podio: il terzo posto. Nel Lazio anche la storica Villa d'Este a Tivoli (già patrimonio UNESCO) e il Sacro Bosco di Bomarzo o Parco dei Mostri, un giardino davvero unico e misterioso con le sue sculture in basalto che raffigurano draghi, animali esotici e figure mitologiche. Sul fronte toscano, invece, l'ha spuntata Villa Gamberaia a Settignano a cui si aggiunge Villa Silvio Pellico-Vigna Barolo a Moncalieri (Piemonte).

Villa d'Este a Tivoli

La classifica dei giardini più belli del mondo

Giardino del castello di Sissinghurst a Cranbrook, Inghilterra Great Dixter House & Gardens a Northiam, Inghilterra Giardino di Ninfa a Cisterna di Latina, Italia Jacques Wirtz a Schoten, Belgio Tempio Kokedera e giardino del muschio di Saihoji a Kyoto, Giappone Royal Botanic Gardens Cranbourne a Cranbourne, Australia Royal Botanic Garden Sydney a Sydney, Australia La High Line di New York City Giardino botanico nazionale Kirstenbosch a Newlands, Città del Capo Miller House and Garden a Columbus, Indiana Prospect Cottage a Dungeness, Inghilterra Sito Roberto Burle Marx a Rio de Janeiro Villa imperiale di Katsura a Kyoto, Giappone Giardini classici di Suzhou , Suzhou, Cina Rousham House & Gardens a Rousham, Inghilterra Piccola Sparta a Dunsyre, Scozia Le Bois des Moutiers a Varengeville-sur-Mer, Francia Les Jardins de Kerdalo a Trédarzec, Francia Villa Gamberaia a Settignano, Italia Les Jardins de Marqueyssac a Vézac, Francia Villa d’Este a Tivoli, Italia Sacro Bosco a Bomarzo, Italia Castello di Vaux-le-Vicomte a Maincy, Francia Villa Silvio Pellico-Vigna Barolo a Moncalieri, Italia Giardino delle sculture Edward James, Las Pozas , a Xilitla, Messico