Il compleanno di Lilibet a Disneyland: perché è un omaggio a Lady Diana A inizio giugno Lilibet ha compiuto 4 anni e i genitori Harry e Meghan hanno deciso di organizzare un viaggio di famiglia per festeggiarla. Dove sono stati? A Disneyland e la cosa è stata tutt'altro che casuale.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle hanno ritrovato la loro libertà dopo l'addio alla Royal Family. È ormai da anni che si sono allontanati dalla corte inglese e che hanno dato il via a una nuova vita in America, non rimpiangendo affatto tutti i privilegi legati ai titoli reali che gli spettavano di diritto. Certo, i rapporti con re Carlo e con la famiglia di William sono da tempo ai ferri corti, ma questo "prezzo da pagare" sembra non pesare affatto sulla normale quotidianità degli ex Sussex. Negli ultimi giorni, ad esempio, per festeggiare il compleanno della piccola Lilibet i due hanno potuto fare visita a Disneyland, il tutto senza avere paura di destare troppo clamore: ecco per quale motivo questa scelta nasconde un omaggio a Lady Diana.

Il viaggio di famiglia di Harry e Meghan

Lo scorso 4 giugno Lilibet Diana, la seconda figlia di Harry e Meghan, ha compiuto 4 anni e la mamma, ormai tornata attivissima sui social, non ha potuto fare a meno di farle una dedica dolce e speciale. Come ha festeggiato? Nessun party casalingo con gli amichetti, i suoi genitori hanno organizzato un viaggio di famiglia in California per trascorrere qualche giorno di puro divertimento a Disneyland. A rivelarlo è stata l'ex Duchessa, che sui social ha realizzato un video con le immagini più belle della vacanza, accompagnandolo alla didascalia che recita: "Grazie @disneyland per aver regalato alla nostra famiglia due giorni di pura gioia".

L'incontro di Lilibet con Elsa di Frozen

L'omaggio di Harry a mamma Diana

Lilibet ha incontrato Elsa di Frozen, ha ricevuto una torta di compleanno a tema Sirenetta, è andata sulle giostre col papà e ha passeggiato mano nella mano con il fratellino Archie: insomma, non avrebbe potuto chiedere un'esperienza migliore per il suo quarto compleanno. La cosa che in pochi sanno è che la scelta di Disneyland per il viaggio di famiglia è stata tutt'altro che casuale, il motivo? Il principe Harry ha voluto rendere omaggio alla compianta mamma, Lady Diana, visto che da bambino visitò Walt Disney World (in Florida) insieme a lei e al fratello William. Così facendo, ha donato ai figli dei dolcissimi ricordi che di sicuro custodiranno nella loro memoria anche quando saranno cresciuti.

