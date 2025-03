video suggerito

La nuova adorabile foto di Lilibet: la figlia di Harry e Meghan ha gli stessi capelli rossi del papà Com'è diventata la piccola Lilibet Diana, la seconda figlia di Harry e Meghan? A rivelarlo è stata la mamma, che proprio di recente ha condiviso una dolcissima foto di papà e figlia.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle hanno detto addio alla Royal Family da anni e per ritrovare la loro libertà si sono trasferiti stabilmente negli Stati Uniti. Vivono la loro normale quotidianità lontani dai riflettori, apparendo in pubblico solo per impegni lavorativi o benefici. Cosa dire dei figli Archie e Lilibet? Sebbene vengano tenuti il più possibile lontani dai paparazzi, così da avere un'infanzia "comune", i media parlano spesso di loro e delle indiscrezioni che li riguardano (ultima tra tutti l'adorabile accento british che hanno ereditato dal papà). Negli ultimi giorni, però, la secondogenita dei due ex reali è finita sui social grazie alla mamma: ecco com'è apparsa la bimba.

La dolce foto di Harry e Lilibet

Meghan Markle è tornata sui social con un profilo tutto suo e lo usa per promuovere i nuovi progetti di cui è protagonista, dalla serie di Netflix al brand di lifestyle. In occasione della Festa della donna, però, ha condiviso un estratto della sua quotidianità, concentrandosi sulle donne che per lei sono una fonte di ispirazione. La cosa particolare è che, oltre a postare degli scatti in compagnia di mamma Dorian risalenti a quando era piccola, ha mostrato ai fan anche una foto della piccola Lilibet. Sullo sfondo di un mare cristallino, la bimba si trova su una barca rannicchiata tra le braccia di papà Harry, con il quale pare condividere un rapporto davvero speciale.

Lilibet con il look colorato e sbarazzino

Nella foto social Harry appare in versione balneare con boxer a righe, t-shirt bianca e cappellino in denim con la visiera all'indietro, mentre Lilibet è stata protetta dal sole con un look colorato e sbarazzino. La piccola indossa una magliettina fucsia acceso e un paio di leggings floreali sui toni del rosa e giallo, ha i piedi nudi e la chioma legata, il dettaglio che non è passato inosservato? Come già era evidente fin da quando era piccolissima, ha ereditato i capelli rossi dal papà e ne va così fiera che ora li porta lunghi e lisci. Insomma, Lilibet sta crescendo e sembra essere destinata a diventare una meravigliosa principessa anglo-americana.