video suggerito

Meghan Markle, la prima foto social coi figli: Archie e Lilibet hanno i capelli rossi del papà Meghan Markle ha condiviso su Instagram una foto coi figli. Archie e Lilibet sono di spalle: entrambi hanno ereditato i capelli rossi del papà. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan Markle, in concomitanza con l'uscita su Netflix della sua serie, è anche sbarcata su Instagram con un account personale ufficiale. La foto profilo la ritrae in bianco e nero mentre il primo contenuto postato è un video girato sulla spiaggia di Montecito. È lì che vive col marito Harry: i due sono ormai lontanissimi dalla vita tra i royals, a cui hanno rinunciato preferendo più "normalità". Sono pochi gli eventi a cui si fanno vedere insieme e rarissime sono le occasioni in cui hanno mostrato i loro due figli: sui due bimbi, Archie e Lilibet, c'è molta riservatezza, nel rispetto della loro privacy. La duchessa (titolo a cui tiene molto) ha condiviso coi follower uno scatto assieme a loro, ma sono immortalati rigorosamente di spalle.

Archie e Lilibet sui social di Meghan Markle

Il profilo Instagram di Meghan Markle sembra sia dedicato prevalentemente ai suoi progetti professionali. Non pare particolarmente intenzionata a dare aggiornamenti sulla vita familiare, sulla quotidianità di madre e moglie. Ha fatto però una piccola eccezione condividendo uno scatto assieme ai due figli. I bimbi si vedono pochissimo: la coppia è molto riservata su questo fronte, intenzionata a far crescere Archie e Lilibet in un clima il più normale possibile, senza esposizione mediatica, senza attenzioni morbose nei loro confronti. Forse anche per questo hanno scelto di trasferirsi lontano da Londra, lontano dagli obblighi reali, lontano dalla royal family, necessariamente sotto i riflettori, compresi i più piccoli. Basti pensare ai tre figli di William e Kate (George, Charlotte, Louis).

Archie, il primogenito dei Sussex, compirà a breve sei anni. La sorellina Lilibet invece si chiama così in omaggio a Elisabetta II (era il suo nomignolo) e ha compiuto 3 anni a giugno. La piccola si era vista, sempre sui social della mamma, in occasione della Festa della Donna, quando nelle Stories aveva mostrato una foto scattata al mare, con Harry e la bimba tra le sue braccia, su una barca. Un dettaglio non era sfuggito ai più attenti: il colore dei capelli. Sono chiarissimi, completamente diversi dal nero corvino della duchessa, ma decisamente più vicini al rosso del principe Harry. Stesso discorso per Archie: anche lui ha ereditato i capelli del papà. La foto da poco pubblicata da Meghan Markle lo conferma.ha condiviso con chi la segue una sua foto coi figli, entrambi di spalle. Lei indossa una camcicia bianca e un paio di jeans, tiene tra le mani un cestino di paglia e ha un capello sulla testa. Cappello anche per la secondogenita, con un baby look in colori neutri; jeans e maglietta sportiva per il primogenito. Spiccano i capelli rossi dei due bambini.