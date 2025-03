video suggerito

Meghan Markle, la figlia Lilibet gioca con Serena Williams in un video pubblicato sui social dalla duchessa Meghan Markle sta per tornare su Netflix con “With Love, Meghan”: a pochi giorni dal debutto della serie, la duchessa di Sussex ha condiviso un video in cui compare la figlia Lilibet mentre gioca con l’amica Serena Williams. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan Markle e Serena Williams

Meghan Markle ha condiviso su Instagram un video che ritrae la figlia Lilibet, la secondogenita avuta dal principe Harry. La duchessa di Sussex ha postato sul suo profilo social, aperto lo scorso gennaio, un video che ritrae la figlia di quasi quattro anni mentre gioca con Serena Williams, la tennista amica dei Sussex. Nel video Markle ha scritto "Quando le zie vengono a festeggiare…e a giocare!Tre giorni all'inizio della festa, tutti sono invitati", taggando il profilo di Netflix. L'attrice, infatti, debutterà con la serie With Love, Meghan il 4 marzo: la serie doveva uscire lo scorso gennaio, ma, a causa degli incendi che hanno coinvolto e sconvolto la California, Stato in cui Markle e il principe Harry vivono, si è deciso di posticiparla. Nel frattempo sui suoi social Meghan Markle ha mostrato diverse clip in anteprima: nella serie la vedremo alle prese con ricette, segreti di giardinaggio e molto altro nella sua casa di Montecito. Sempre in queste settimane, poi, Markle ha deciso di cambiare nome al suo brand di lifestyle che ora si chiama As Ever.

Meghan Markle, la figlia gioca con Serena Williams nel video pubblicato su Instagram

Nella storia pubblicata su Instagram, Meghan Markle mostra la figlia Lilibet mentre indossa un paio di leggings e una t-shirt rosa baby. La piccola, così come il fratello Archie, sono stati tenuti lontano dai riflettori dai due genitori, per quanto possibile. Anche dopo il suo ritorno sui social, Markle non ha condiviso foto dei bambini. Stavolta, però, ha fatto un'eccezione per mostrare la star del tennis Serena Williams mentre gioca con la figlia.

Serena Williams, Meghan Markle e la piccola Lilibet

In un'altra story Meghan Markle, vestita con completo pigiama blu navy con strisce bianche, gioca con Lilibet con una scatola rosa di Candy Land, dove sono scritti i nomi suo e del fratello Archie. Per adesso sappiamo che nella serie Netflix, With Love, Meghan comparirà anche il principe Harry, ma non è noto se anche i figli Archie e Lilibet prenderanno parte al nuovo progetto della duchessa.

L'abbraccio tra Meghan Markle e Serena Williams