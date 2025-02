Il primo video social di Meghan Markle: la dedica sulla felpa nera della duchessa

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Meghan Markle

Meghan Markle ha pubblicato il suo primo video sui social. La duchessa di Sussex ha aperto un account Instagram all'inizio del 2025. Dopo pochi giorni Markle ha annunciato tramite il suo profilo la sua nuova serie per Netflix, With Love Meghan, che è stata posticipata dal 15 gennaio al 4 marzo. Non è passato inosservato ai commentatori più esperti delle notizie della Royal Family il fatto che nessuno dei Windsor segua la duchessa sui social. Nel frattempo Harry e Meghan Markle hanno dovuto affrontare una serie di critiche mosse loro da parte del vicinato. Dopo i terribili incendi che hanno colpito Los Angeles, la coppia ha preso parte con i volontari alle attività di sostegno, venendo però accusata di essere solo in cerca di visibilità. Inoltre, i residenti di Montecito, la zona in cui abitano i Sussex, li hanno accusati di aver provocato l'aumento dei prezzi delle case.

Meghan Markle sui social ringrazia Billie Eilish e sorprende una fan

Markle ha voluto postare un video in cui ringrazia la cantante Billie Eilish per averla aiutata a raccogliere oggetti e indumenti per le persone le cui case sono rimaste coinvolte negli incendi. Markle, infatti, è rimasta colpita dalla storia di una ragazza di 15 anni che ha incontrato nei momenti immediatamente successivi agli incendi. La ragazzina voleva cercare di recuperare una t-shirt che aveva appena acquistato al concerto di Billie Eilish. Così Markle ha contattato la cantante che ha mandato alla duchessa una serie di abiti e gadget autografati da consegnare alla 15enne.

Nel video, realizzato per invitare a sostenere ancora i volontari impegnati in California, Markle si riprende nella sua casa di Montecito. Niente trucco, outfit casual: la duchessa infatti indossa una felpa nera con ricamati i nomi dei figli, Archie e Lilibet, sulla spalla sinistra. Un modo per portare i figli sempre con sé.

