video suggerito

Perché Meghan Markle tiene molto al titolo di duchessa di Sussex Intervistata da People in prossimità dell’uscita del suo show su Netflix, Meghan Markle ha raccontato la sua vita familiare in California. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan Markle, Giubileo di Platino della regina Elisabetta (2022)

Sta per arrivare su Netflix il cooking show in otto puntate di Meghan Markle: With Love, Meghan. Lo ha lei stessa presentato su Instagram, dove è tornata a distanza di anni con un account personale. Non è il solo progetto nuovo della duchessa. Ha anche fondato il marchio di lifestyle As ever, nome che ha dovuto cambiare perché quello scelto in un primo momento le aveva causato problemi: era stata accusata di plagio. Intervistata da People, ha parlato con entusiasmo di queste novità, spiegando anche di essere in un momento particolarmente felice dal punto di vista privato. Col marito, il principe Harry, procede tutto a gonfie vele.

Sussex, molto più di un titolo

La vita di Harry e Meghan non è più con la famiglia reale, a Londra. La loro decisione di distaccarsi e trasferirsi dall'altra parte del mondo fece scalpore nel 2020: si parlò di Megxit e lei è stata a lungo "accusata" di aver plagiato il compagno costringendolo in qualche modo a quella decisione senza precedenti. In seguito la coppia ha svelato di aver vissuto molto male il periodo a Palazzo, duro soprattutto per la ex attrice, vittima addirittura di episodi di razzismo. Aveva anche pensato al suicidio. Le cattiverie a lungo dette sul suo conto sono state difficili da gestire e superare. Ora che è passato molto tempo e che la loro vita a Montecito (California) si è stabilizzata, sicuramente quelle dicerie sono lontane, così come i doveri reali, il rigore e le formalità dell'ambiente reale.

Harry e Meghan (2025)

Certo, i rapporti sono notevolmente cambiati: sembra non corra più buon sangue tra loro due e i membri della royal family. Per Harry e Meghan tutto questo era un peso, da qui la necessità di andare via, in nome di una vita più libera e serena, senza vincoli, senza etichetta. Meghan Markle ha mantenuto il titolo di duchessa del Sussex, che le è stato conferito nel 2018, col matrimonio: non lo ha perso, col trasferimento e la rinuncia ai doveri reali. Per lei, è molto più di un titolo e lo ha capito soprattutto quando è diventata madre. La famiglia, infatti, si è allargata: sono nati prima Archie e poi Lilibet Diana.

Leggi anche Meghan Markle, la figlia Lilibet gioca con Serena Williams in un video pubblicato sui social dalla duchessa

Harry, Meghan, William e Kate ai funerali di Elisabetta II (2022)

Nello specifico, sul sito web della famiglia reale britannica loro compaiono come: Sua Altezza Reale il Principe Archie di Sussex e Sua Altezza Reale Principessa Lilibet di Sussex. A People, Meghan Markle ha spiegato:

È il nostro nome condiviso come famiglia e credo di non aver capito quanto significasse finché non abbiamo avuto figli. Amo il fatto che sia qualcosa che Archie, Lili, Harry e io abbiamo tutti insieme, in comune, che condividiamo. Significa molto per me: fa parte della nostra storia d'amore.