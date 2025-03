video suggerito

"Ora mi chiamo Sussex": Meghan Markle può farsi chiamare Meghan Sussex? Cosa dice il protocollo Meghan Markle ha raccontato nella serie Netflix "With Love, Meghan" che ama farsi chiamare "Meghan Sussex": cosa prevede il protocollo reale e perché la duchessa può usare il titolo come cognome.

A cura di Arianna Colzi

Nella nuova serie Netflix, With Love, Meghan, Meghan Markle racconta la sua vita a Montecito, in California, tra segreti di lifestyle, ricette e giardinaggio. La duchessa di Sussex parla con l'amica Mindy Kaling: "Continui a dire ‘Meghan Markle' ma ora mi chiamo Sussex", risponde la duchessa che poi aggiunge "Hai dei figli e dici: ‘No, condivido il mio nome con i miei figli'. Non sapevo quanto sarebbe stato importante per me, ma significa molto dire: ‘Questo è il nostro nome di famiglia”. Il nostro piccolo nome di famiglia". È la prima volta che Meghan Markle rivela di usare il titolo di Sussex al posto del cognome "Markle" nella sua vita privata, con tutto quello che ne consegue. Sui social la scelta non è passata inosservata, soprattutto perché, poco dopo, l'attrice Drew Barrymore si è rivolta a Markle chiamandola "Meghan Sussex". Le reazioni dei commentatori reali non è mancata, soprattutto visto l'assenza di fatto di rapporti con la Famiglia Reale britannica.

Meghan Markle e il cognome reale: come funziona il regolamento

Meghan Markle ha spostato il principe Harry nel 2018 assumendo di fatto il titolo di duchessa di Sussex. Mentre i membri della Famiglia Reale che hanno diritto al titolo di Sua Altezza Reale Principe o Principessa non hanno bisogno di un cognome da usare quotidianamente, secondo Buckingham Palace il nome della famiglia è Mountbatten-Windsor, cognome di Harry e William e dunque del Principe Archie che della Principessa Lilibet.

La decisione di assumere il cognome di Mountbatten-Windsor (ovvero i cognomi del principe Filippo e della Regina Elisabetta) risale al 1960, quando i sovrani decisero che avrebbero voluto distinguere i propri discendenti diretti dal resto della Famiglia Reale, pur senza cambiare il nome della Casa Reale. Così il Privy Council dichiarò che i discendenti della Regina avrebbero aggiunto "Mountbatten" in quanto cognome del Principe Filippo una volta naturalizzato britannico. Quindi perché nella serie Meghan si fa chiamare Meghan Sussex e non Meghan Mountbatten-Windsor?

I membri della Famiglia Reale spesso usano il loro ducato o titolo come "cognome abbreviato". Per questo Harry è sempre stato conosciuto come Harry Wales (ossia Harry del Galles) quando era a scuola e nell'esercito, in omaggio a suo padre, Re Carlo, allora Principe di Galles. Anche William ha sempre usato il nome Galles e ora lo fanno anche i suoi figli. Anche le principesse Beatrice ed Eugenie (almeno prima di sposarsi) hanno usato il cognome York, essendo il principe Andrea anche duca di York.

Non è quindi del tutto sorprendente che Harry e Meghan scelgano di far conoscere i loro figli, Archie e Lilibet, come Sussex, o che lo usino anche loro. Lo racconta anche Wendy Bosberry-Scott, esperta di Royal Family contattata dal Daily Mail: "Il cognome ufficiale della famiglia reale è Mountbatten-Windsor. Tuttavia, è da tempo prassi della Famiglia Reale, utilizzare un titolo come cognome quando è disponibile. Per questo motivo, quando il Principe Harry era nell'esercito, era conosciuto come Harry Wales, poiché suo padre era allora Principe di Galles. Ora che è il Duca di Sussex è perfettamente conforme al protocollo che lui usi Harry Sussex e che sua moglie usi Meghan Sussex."