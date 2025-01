Il ritorno di Meghan Markle su Netflix: nel trailer gioielli da 50mila euro e un omaggio a Diana

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati anni da quando Meghan Markle ha detto addio alla Royal Family insieme al principe Harry e da allora sembra aver ritrovato al 100% la sua indipendenza. Sia lei che il marito hanno più volte raccontato le verità "scomode" sulla vecchia vita di corte ed è proprio per questo che i Windsor li hanno allontanati in modo drastico. L'ex principessa, però, sembra non dare troppo peso alla cosa, anzi, appare super determinata a tornare a spopolare nel mondo dello spettacolo. Dopo essere tornata sui social con un nuovo profilo tutto suo, ora è prontissima per lanciare un'inedita serie su Netflix che la vede protagonista: a partire dal 15 gennaio sulla piattaforma di streaming verrà rilasciato With Love, Meghan, un programma di cucina e giardinaggio. Cosa indosserà Meghan nelle puntate?

Chi ha vestito Meghan Markle nella nuova serie di Netflix

Già lo scorso anno Meghan Markle aveva rivelato la passione per la cucina e per il giardinaggio con un suo brand di prodotti fatti in casa, ora però ha fatto di più: ha lanciato una serie di Netflix a tema. Il trailer è stato rilasciato il 2 gennaio e, a giudicare dai look sfoggiati dall'ex principessa, l'intero show sarà all'insegna dello stile e delle griffe.

Meghan Markle in Ulla Johnson

Per sistemare i fiori in giardino ha indossato un lungo abito drappeggiato color carta da zucchero di Ulla Johnson, poi ha accolto le amiche in casa con un vestito midi decorato con delle barche a vela di Emilia Wickstead (brand amatissimo da Kate Middleton), mentre per le scene domestiche ha spaziato tra diversi outfit sui toni del panna. Pantaloncini gessati di Zimmermann abbinati a camicia bianca, top in maglia di J. Crew e pencil skirt di Posse: l'ex principessa ha completato il suo armadio con un tocco low-cost, un tubino tabacco di Zara.

Meghan Markle con top J. Crew

I gioielli di Meghan Markle nella nuova serie

Nei look di Meghan per la sua nuova serie non sono mancati i gioielli preziosi, dai Love Bracelet in oro giallo di Cartier (prezzo 8.100 euro) al braccialetto coi diamanti di Lorraine Schwartz (18.500 dollari), fino ad arrivare ai grossi orecchini gold di Anine Bing (230 euro) e alla collana con lo smeraldo pendente di Logan Hollowell (4.721 euro).

Juste un Clou di Cartier

Tra i collier sfoggiati dalla moglie di Harry c'è anche il Just un Clou di Cartier, la collana rigida a forma di chiodo, declinata in una scintillante versione d'oro bianco e diamanti (17.800 euro). L'accessorio che non è passato inosservato? L'orologio Gold Tank Française di Cartier, ricevuto in regalo da Harry e appartenuto alla principessa Diana da cui Meghan non si separa mai.