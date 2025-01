video suggerito

Meghan Markle apre un profilo Instagram personale: il primo look social è con la collana da 20mila euro Meghan Markle torna su Instagram: la duchessa di Sussex ha aperto un account social personale, inaugurato con un video che la ritrae sulla spiaggia di Montecito. La foto profilo in bianco e nero mostra una vistosa collana da oltre 20 mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan Markle | Foto Jake Rosenberg

Il 2025 comincia con una piccola grande novità per i duchi di Sussex, Meghan Markle e Harry. L'attrice ha deciso di tornare sui social media, aprendo il suo account Instagram personal con l'username "Meghan". Da tempo circolavano voci di un possibile ritorno di Markle su Instagram: dal 2020, infatti, l'account di coppia @SussexRoyal che condivideva con il marito Harry ha smesso di condividere post, dopo la scelta della coppia di ritirarsi dai loro compiti reali. Ora Markle ha scelto di aprire il suo profilo Instagram, a quasi 7 anni dalla chiusura del suo precedente account. Prima di sposare il principe Harry, infatti, Meghan Markle aveva un profilo con il suo nome dove era seguita da più di 3 milioni di persone. La duchessa ha scelto di tornare sui social nel primo giorno del 2025, condividendo un video dove scrive corre verso il mare per scrivere "2025" sulla sabbia di Montecito, la città californiana in cui vive con il marito Harry e i figli Lilibet e Archie. I fan più appassionati della corona non hanno potuto fare a meno di notare la scelta dell'immagine del profilo: una foto in bianco e nero con look total white.

Il look total white di Meghan Markle

Il ritorno della duchessa di Sussex su Instagram è all'insegna del total white. Meghan Markle sceglie il bianco sia come immagine del profilo, sia come outfit per il ritorno sui social. Se nel video che ha postato come primo post del 2025, l'attrice indossa pantaloni bianchi e cardigan coordinato, la foto scelta come simbolo del profilo Instagram è stata scattata dall'amico fotografo Jake Rosenberg.

Meghan Markle| Foto Jake Rosenberg

Nella foto in bianco e nero Markle sorride con i capelli sciolti al naturale mentre indossa un abito estivo modello Francine in jersey color panna di Khaite, brand new yorkese super cool. Sul sito del marchio il vestito viene venduto a 910 euro. A risaltare, però, sul décolléte è il collier scelto dalla duchessa di Sussex, che illumina sia il volto che il resto dell'outfit. Si tratta di una collana tennis di diamanti firmata Logan Hollowell modello Baby Reverse Water Drop Diamond ispirata all'elemento dell'acqua e realizzata in oro giallo o bianco. La collana viene venduta a 21.541 euro sul sito del brand di gioielli statunitensi.