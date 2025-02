video suggerito

Il guinzaglio del cane di Meghan Markle ha una borsetta (e costa più di 100 euro) Tra pochi giorni Meghan Markle tornerà su Netflix con uno show tutto suo intitolato With Love Meghan. Nel nuovo trailer in quanti hanno notato il guinzaglio per il cane con la borsetta? Ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle aveva dovuto abbandonare la carriera da attrice per entrare nella Royal Family al fianco del principe Harry ma, ora che ha detto addio alla vita di corte, è libera di tornare alle sue più grandi passioni, la televisione e il cinema. Già qualche tempo fa aveva annunciato che sarebbe sbarcata su Netflix con With Love Meghan, un programma di cucina e giardinaggio tutto suo, ma a causa degli incendi di Los Angeles aveva preferito rimandarne il lancio (inizialmente previsto per il 15 gennaio). Ora il gran giorno sta finalmente per arrivare e si è servita del suo nuovo profilo social per darne una piccola anticipazione. In quanti hanno notato l'originale guinzaglio che usa per il cane?

Chi ha firmato il guinzaglio del cane di Meghan Markle

Al motto di "Ancora sei giorni al lancio del nostro show su Netflix", Meghan Markle ha condiviso un nuovo breve trailer dello show, approfittandone per ringraziare la troupe e gli assistenti che l'hanno seguita in questa avventura. In una delle scene iniziali viene immortalata mentre rientra in casa col cagnolino Guy e la cosa particolare è che usa un guinzaglio che diventerà "l'oggetto del desiderio" degli appassionati di moda.

Il dog set di Cuyana

Si tratta di un "dog set" firmato Cuyana, che sul sito ufficiale del brand viene descritto come "Un accessorio chic per le tranquille passeggiate con gli amici pelosi". Realizzato in pelle Zero Waste color tabacco, è dotato di una mini borsetta con la zip nella quale si possono conservare i sacchetti biodegradabili, il suo prezzo? 128 dollari, ovvero circa 122 euro.

Dog set di Cuyana

Meghan Markle su Netflix con le ciabattine griffate

Nella nuova serie di Netflix Meghan Markle si è mostrata in un'insolita versione casalinga ma non per questo ha rinunciato alle griffe, anzi, nei suoi look ha "nascosto" non pochi accessori sofisticati e di lusso.

Meghan con i sandali Saint Laurent

Un esempio? Sempre nella scena in cui rientra in casa col cane, ha abbinato jeans e camicia nude a un paio di sandali a ciabattina, un modello di pelle color tabacco con la fascia intrecciata sul davanti.

Mule Tribute di Saint Laurent

Si tratta delle mule Tribute di Saint Laurent, che sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 630 euro. Naturalmente non mancano i gioielli preziosi al polso, primo tra tutti l'orologio Cartier ereditato da Lady Diana. In quanti non vedono l'ora di godersi lo show in streaming?