Meghan Markle cambia il nome al suo brand di lifestyle: come si chiama ora

A cura di Arianna Colzi

Per Meghan Markle l'inizio dell'anno è coinciso con il ritorno sui social con un account Instagram privato. Pochi giorni ha condiviso il suo primo video sui social dove ringraziava Billie Eilish per il regalo fatto a una sua fan che aveva perso tanti oggetti personali negli incendi di Los Angeles. A gennaio inoltre Meghan Markle doveva debuttare su Netflix con la serie "With Love, Meghan", serie che però è stata posticipata a marzo e andrà in onda tra due settimane, il 4 marzo,. Oggi, martedì 18 febbraio, Markle ha condiviso un altro video sui social dove annuncia che il suo brand di lifestyle, American Riviera Ochard, cambierà nome. Un rebranding del suo marchio che inizialmente era stato rinominato come il suo quartiere a Montecito, oltre a essere il soprannome della città californiana di Santa Barbara.

Perché Meghan Markle cambia nome al suo brand

In un video pubblicato su Instagram, la duchessa di Sussex ha raccontato tutte le novità che l'attendono nelle prossime settimane: "Alcuni di voi avranno sentito parlare di ciò che sto creando. Tra due settimane verrà lanciata la mia serie su Netflix, ma c'è qualcos'altro a cui sto lavorando. Sono entusiasta di presentarvi As Ever, un marchio che ho creato e in cui ho riversato il mio cuore", ha scritto Markle nella descrizione del post.

Nel video ha raccontato che il nome American Riviera Orchard la limitava soltanto ai prodotti realizzati nella zona di Santa Barbara: "Così ci ho pensato, e ho aspettato un momento per condividere un'espressione che avevo fissato nel 2022, As Ever", ha rivelato Markle. Il brand ARO per ora vendeva prodotti per la casa, cibi in barattolo, cosmetici, attrezzi per il giardinaggio, accessori per animali domestici e altri oggetti che possiamo raggruppare sotto l'area lifestyle. Alcuni indizi sul nome scelto per il rebranding venivano dai suoi post: da quando è tornata sui social, infatti, Markle firma tutti i suoi post con As Ever, Meghan oppure As Ever, M.

"Non vedo l'ora che possiate mettere le mani su quello che abbiamo creato"

Nella foto in apertura del sito web di As Ever è possibile vedere una foto della Duchessa di Sussex che corre al fianco della figlia, Lilibet, secondogenita dopo Archie. "As ever significa ‘come è sempre stato’ o alcuni dicono anche ‘da sempre’. Questo nuovo capitolo è un'estensione di quello che è sempre stato il mio linguaggio d'amore, che intreccia magnificamente tutto ciò che mi sta a cuore: il cibo, il giardinaggio, l'intrattenimento e la ricerca della gioia nel quotidiano. Continuerò a condividere con voi i retroscena mentre ci prepariamo al lancio e non vedo l'ora che possiate mettere le mani su tutto ciò che abbiamo creato. Vi mando tanto amore…", conclude Markle.