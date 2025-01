Meghan Markle, nella serie Netflix la duchessa prepara il piatto più amato dalla Royal Family

video suggerito

Nella serie Netflix "With love, Meghan", la duchessa di Sussex propone le sue ricette preferite e dà consigli di giardinaggio: tra i piatti preparati nella cucina della sua casa di Montecito c'è anche il dolce tradizionale dei Royal.

A cura di Arianna Colzi

Meghan Markle

Meghan Markle ha iniziato il 2025 con due novità: è tornata sui social network con un profilo personale e ha annunciato la nuova serie Netflix che la vede protagonista,With Love, Meghan, dove la duchessa di Sussex mostrerà la sua passione per la cucina e per il giardinaggio. La serie, incentrata dunque sui temi del lifestyle, debutterà il 15 gennaio e riprenderà Markle mentre cucina nella sua casa di Montecito, accogliendo amiche e colleghe con un cameo del principe Harry. Non sono passati inosservati i gioielli preziosi e le scelte di stile così come le ricette proposte da Meghan Markle: tra queste, infatti, c'è un piatto molto caro alla Royal Family.

La torta di Meghan Markle nella serie Netflix è un omaggio alla regina

Tra i piatti spettacolari preparati nella serie Netflix, Meghan Markle prepara piatti dolci e salati. Nel trailer vediamo un piatto a base di pesce con pomodori gratinati, limone ed erbe aromatiche come rosmarino e basilico, irrorati di olio d'oliva. Nella serie, probabilmente girata in estate, Markle prepara diversi piatti estivi come un'insalata accompagnata da una focaccia e tanta frutta. Come si legge nella sinossi ufficiale di Netflix: "Nella serie ci uniamo a Meghan in cucina, in giardino, mentre si prepara a ospitare amici vecchi e nuovi. Condividendo alcuni dei suoi consigli e trucchi preferiti per la cucina, il giardinaggio, il crafting e altro ancora, Meghan Markle rivela come anche i dettagli più piccoli possano contribuire ad aggiungere bellezza alle nostre vite e, soprattutto, ad unire le persone".

La torta preparata da Meghan Markle

Tra i piatti preparati dalla duchessa di Sussex c'è anche un dolce che non è passato inosservato. Si tratta di una torta a base di pan di Spagna, presente nella tradizione britannica da oltre due secoli, nota come Victoria Sponge, chiamata così perché molto apprezzata dalla regina Vittoria. Oggi la torta viene consumata con il tè a merenda ed è farcita con panna montata, marmellata di lamponi e spolverata di zucchero a velo.

La Victoria Sponge

Il dolce è amatissimo anche da Kate Middleton e dalla regina Camilla, che ha condiviso in alcune occasioni pubbliche la sua ricetta che prevede la Nutella al posto della marmellata. Altre versioni della Victoria Sponge includono uno strato di crema o di crema al burro.