Perché sempre più star lanciano programmi di cucina: "Le fanno sembrare vicino a noi" L'ultima in ordine di tempo è Meghan Markle ma sono in tante le star che scelgono di puntare su programmi di cucina, spesso girati nelle loro case, per apparire più vicini al pubblico da casa.

A cura di Arianna Colzi

Meghan Markle e Selena Gomez

Una delle novità di queste prime due settimane è il ritorno di Meghan Markle sui social. La duchessa di Sussex è tornata su Instagram con un profilo personale dove ha annunciato una nuova serie Netflix che la vedrà protagonista. Mercoledì 15 gennaio, infatti, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming With love, Meghan, la serie a tema lifestyle che vedrà l'attrice impegnata nella cucina della sua casa di Montecito, tra consigli culinari e altri a tema giardinaggio. Markle, però, non è la prima star statunitense ad aprire la sua cucina anzi, si tratta di un format piuttosto consolidato negli USA e che ha visto prima di lei altre celebrities come Selena Gomez e Hailey Bieber impegnate a proporre i propri piatti.

I programmi di cucina e le celebrties

Nonostante Meghan Markle venga considerata ancora un personaggio legato all'universo della Royal Family, il suo nuovo programma di cucina si colloca nell'ambito di un percorso che ha visto altre star approdare a un loro personale programma di cucina. In Italia i programmi di cucina vengono realizzati, tendenzialmente, da persone esperte del settore, dunque chef o personaggi anche con una minima esperienza ai fornelli: i personaggi noti partecipano a cooking show oppure fanno comparsate in format tv già consolidati in qualità di guest star. Negli Stati Uniti, invece, sono tanti gli attori o le attrici che decidono di aprire un proprio format culinario. Spesso questi programmi sbarcano solo su Youtube, altri, invece, vanno in onda sui canali tv.

Meghan Markle | Foto Jake Rosenberg

L'esperto di PR Riley Gardiner, intervistato dal Daily Mail, ha spiegato che i programmi di cucina hanno molto a che fare con l'immagine della singola attrice e poco con il mondo della cucina. Secondo Gardiner, i programmi di cucina aiutano le celebrità ad apparire "con i piedi per terra e vicini a noi. I programmi di cucina sono diventati soltanto un'altra piattaforma per mostrare il personal brand delle star. La cucina è un palcoscenico accesibileperché non richiede nessuna particolare skill recitativa". Non si tratta più del cibo, ma dell'immagine.

Selena Gomez durante una puntata di Selena+Chef

Prima di Markle, avevano avuto un programma di cucina le attrici Chrissy Teigen, Selena Gomez e anche la modella Hailey Bieber. Pur non avendo bisogno di tornare alla ribalta, essendo già al centro dell'attenzione mediatica, le star che si lanciano in programmi di cucina voglio, secondo Gardiner, vogliono apparire normali, come gli spettatori. Tuttavia si tratta più che altro di un'illusione, perché, al di là delle buone intenzioni, anche soltanto le loro cucine non sono paragonabili a quelle delle persone comuni.

Hailey Bieber nel suo "What's in my kitchen?"

Questi programmi, infatti, non vengono guardati per le ricette o i consigli quanto per vedere le star all'opera in cucina, scorgendo magari un lato più autentico, pur nell'ambito di una vita patinata. "Se poi si riesce a realizzare una ricetta da urlo davanti alla telecamera, tanto meglio", dice Gardiner.

Insomma, con la scusa della cucina, le celebrities aumentano la loro visibilità, per questo Meghan Markle si è rivolta il produttore dello show culinario di Selena Gomez, Selena + Chef, andato in onda sulla HBO, dopo la pandemia. Mentre nel caso di Markle gli spettatori sono curiosi di cogliere qualche dettaglio in più relativo alla sua vita privata, nel caso di Selena Gomez l'espediente del programma era trovare ricette in un periodo, quello della pandemia, in cui chiunque trascorreva tanto tempo in casa. Nel caso dello show di Gomez la formula prevedeva che l'attrice imparasse qualche ricetta da chef famosi. Chissà che anche la serie tv di Meghan Markle non sia fortunata come quella di Selena Gomez, che si è protratta per cinque stagioni.