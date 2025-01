Meghan Markle annuncia il suo nuovo programma su Netflix tra cucina e giardinaggio: “Cerco la gioia non perfezione”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Meghan Markle torna su Netflix con un nuovo programma. L'annuncio è stato fatto giovedì 2 gennaio. Il trailer rivela che il titolo sarà With Love, Meghan (Con amore, Meghan) e sarà disponibile sulla nota piattaforma in streaming a partire dal 15 gennaio. L'ex attrice e moglie del principe Harry si cimenterà con la cucina, ma anche con il giardinaggio ed esperienze per lei nuove come l'apicoltura.

Nel trailer diffuso da Netflix ma anche sul profilo personale di Meghan Markle, la quarantatreenne spiega che le è sempre piaciuta l'idea di prendere un'attività ordinaria ed elevarla, ma anche sorprendere le persone con momenti che fanno loro comprendere che gli ha dedicato un pensiero. La Duchessa di Sussex è pronta a condividere i suoi consigli su ricette succulente, ma anche su come coltivare il giardino. Assicura, inoltre, di non tirarsi mai indietro quando si tratta di imparare qualcosa di nuovo. Nel programma With love, Meghan, infatti, la vedremo cimentarsi anche con l'apicoltura: "Il mio obiettivo non sarà perseguire la perfezione, ma perseguire la gioia. L'amore è nei dettagli". Nel trailer si intravede per un istante anche Harry, dunque anche lui farà delle comparsate.

Meghan Markle si è detta entusiasta di questo nuovo progetto. Sul suo profilo Instagram personale, che nel giro di un solo giorno conta già più di un milione di follower, ha detto di augurarsi che le persone amino With love, Meghan quanto lei ha amato realizzarlo:

Sono così entusiasta di condividere con voi With love, Meghan! Spero che voi amiate il programma quanto io ho amato realizzarlo. Auguro a tutti voi un fantastico nuovo anno! Grazie alla nostra incredibile squadra e al team di Netflix. Sono grata per il supporto e per il divertimento!