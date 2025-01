Incendio a Los Angeles, Harry e Meghan criticati per il volontariato: “Siete sciacalli, volete visibilità”

video suggerito

A seguito dell'emergenza incendi a Los Angeles, Harry e Meghan Markle si sono resi disponibili per lavorare come volontari. Il gesto del duca e della duchessa di Sussex, però, non è stato apprezzato dall'attrice Justin Bateman, che su X li ha definiti "turisti del disastro" e sciacalli.

Harry e Meghan Markle volontari a Pasadena

Meghan Markle, originaria di Los Angeles, ha scelto di annullare il suo cooking show – ambientato in California – a seguito dell'ondata di incendi che da giorni sta colpendo la città. "Sono grata al team Netflix per avermi sostenuta nel ritardare il lancio, mentre ci concentriamo sulle necessità di coloro che sono stati colpiti dagli incendi nel mio stato natale, la California" ha fatto sapere Markle in un comunicato diffuso qualche giorno fa. La docu-serie, intitolata With Love, sarà disponibile il prossimo 4 marzo. Lei e il marito, tramite l'organizzazione World Central Kitchen, si sono resi disponibili per dare una mano come volontari a Pasadena, distribuendo beni di prima necessità e pasti agli sfollati.

Le critiche a Harry e Meghan

Quando la tv locale ha mandato in onda il filmato di Meghan e Harry tra i residenti, non sono mancate le critiche e i commenti contro di loro. Il video del telegiornale, infatti, ha fatto rapidamente il giro dei social, dove l'accusa rivolta ai duchi di Sussex è quella di sfruttare l'emergenza per ottenere visibilità. Su X l'attrice e regista Justine Bateman ha usato parole forti nei loro confronti definendoli "sciacalli" e sostenendo che volessero essere ripresi per un tornaconto personale: "Cosa sono? Turisti del disastro? Non vivono qui. Sono politici adesso?" Tra i commenti sono in tanti a condividere il suo pensiero e c'è chi scrive: "Non è la prima volta che Meghan sfrutta una tragedia, si comportano sempre in questo modo".