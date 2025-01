Incendio Los Angeles, cosa sta succedendo: le cause dei roghi e la mappa delle zone coinvolte dalle fiamme Cosa sta succedendo a Los Angeles, in California, dove una serie di incendi hanno distrutto circa 1500 ettari di terreno e causato l’evacuazione di circa 130mila residenti, tra cui alcune star di Hollywood: la mappa dei focolai e le cause. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Inferno di fuoco in California, dove gli incendi scoppiati nelle scorse ore hanno provocato la morte di cinque persone, secondo un bilancio che è ancora provvisorio, e l'evacuazione di circa 130mila residenti, tra cui alcune star di Hollywood, costrette ad abbandonare le proprie ville milionarie. In totale sono circa 1.500 gli ettari andati distrutti finora e oltre 300mila abitazioni sono rimaste senza elettricità – come emerge dal conteggio del sito PowerOutage.us – e 1500 sono state distrutte dai roghi. Tra le zone più colpite, c'è quella di Palisades, tra Malibu e Santa Monica: solo qui le fiamme hanno mandato in fumo 17.200 acri senza alcun contenimento. Tutte le scuole della Contea di LA sono chiuse. La città degli Angeli ha dichiarato lo stato di emergenza. Ecco tutto quello che sappiamo.

La causa degli incendi a Los Angeles

La causa dell'incendio Eaton, scoppiato nella zona di Altadena, è "sconosciuta e sotto inchiesta attiva", ha affermato il capo dei vigili del fuoco di Los Angeles, Anthony Marrone.

Secondo gli esperti, come riporta la CNN, gli incendi si sono diffusi rapidamente nell'area meridionale della California a causa delle condizioni meteo estreme, dovute a un mix di venti forti, siccità e umidità che hanno peggiorato una situazione già difficile, come ha precisato il capo dei vigili del fuoco di Pasadena Chad Augustin. Sebbene nel corso della giornata di ieri i venti siano diminuiti di intensità il lavoro dei pompieri è stato complicato.

Gli incendi boschivi sono alimentati da una serie di fattori, ma gli scienziati affermano che il riscaldamento globale sta rendendo gli incendi più intensi e gravi. Purtroppo, si prevede che le condizioni meteorologiche critiche per gli incendi dureranno in alcune parti delle contee di Los Angeles e Ventura fino a venerdì prossimo. Gli avvisi di allerta rossa permangono per 10 milioni di persone. "Esorto tutti a mantenere un alto livello di vigilanza, poiché questi incendi continuano a crescere e abbiamo ancora i venti che creano una rapida diffusione", ha detto alla CNN Ariel Cohen, meteorologo responsabile del National Weather Service di Los Angeles.

La mappa delle zone avvolte dalle fiamme da Los Angeles a Hollywood

Tra i principali focolai c'è sicuramente quello di Palisades, che sta bruciando anche la zona costiera tra Malibu e Santa Monica. L'altro incendio di grandi dimensioni, l'incendio ribattezzato Eaton (Eaton Fire) in rapido movimento, si è sviluppato nella zona di Altadena, nell'entroterra a nord di Los Angeles. Sempre in questa zona, la città di Pasadena ha emesso un'allerta urgente relativa all'acqua potabile non sicura nelle aree colpite dalle recenti evacuazioni. Qui il sistema idrico ed elettrico potrebbe essere compromesso da "detriti e torbidità elevata", avvisa l'amministrazione cittadina. Si consiglia ai residenti di fare affidamento esclusivamente sull'acqua in bottiglia per tutti i consumi, tra cui bere, preparare il cibo, lavarsi i denti e cura degli animali domestici.

L'incendio Hurst (Hurst fire) è divampato appena a nord di San Fernando, ha iniziato a bruciare martedì sera e si è esteso fino a 855 acri, mentre l'incendio Lidia, scoppiato nell'area montuosa di Acton a nord di Los Angeles, si estende su un'area di 348 acri ed è stato contenuto al 40%. L'ultimo a scoppiare è il "Sunset Fire" sulle colline di Hollywood, dove sono stati emessi ordini di evacuazione, e sta bruciando 60 acri senza alcun contenimento: a rischio un'area all'interno di Hollywood Boulevard a sud, Mulholland Drive a nord, la 101 Freeway a est e Laurel Canyon Boulevard a ovest, tutti indirizzi iconici per chi lavora nell'industria dell'intrattenimento. L'incendio Woodley è stato ora contenuto al 100%, e ha bruciato "solo" 30 acri.

Qual è la situazione e come procedono le attività dei vigili del fuoco

Sono oltre 7500 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento degli incendi in California. Anche il Pentagono si sta mobilitando con l'invio di aerei militari, oltre a una decina di elicotteri, per aiutare i pompieri di Los Angeles a contrastare i vasti incendi che stanno colpendo la città. Secondo una nota del Dipartimento della Difesa americano, su ordine del presidente Joe Biden sarà inviato anche personale per lavorare al fianco dei vigili del fuoco. I C-130 del Pentagono saranno caricati di acqua e ritardanti di fiamma e potranno volare dove elicotteri e canadair non sono riusciti per via di vento e fumo, si legge nella nota. Ma se il vento non cala, come si prevede almeno fino a venerdì, riportare sotto controllo la situazione sarà più difficile.