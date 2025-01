Enorme incendio brucia Los Angeles, quartieri rasi al suolo e caos: 30mila in fuga e stato di emergenza Nessun allarme ufficiale era stato diramato per l’incendio in collina ma in poche ore le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Los Angeles di Pacific Palisades sorprendendo molte persone anche in strada. Si è generato il panico con fughe di massa repentine e incontrollate. In zona si è assistito a scene drammatiche con oltre 30mila evacuati. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un enorme incendio sta devastando Los Angeles, in Usa, dove interi quartieri sono stati rasi a suolo dalle fiamme in poche ore e decine di migliaia di persone sono state costrette a una fuga repentina per evitare una tragedia. L’area più colpita è quella di Pacific Palisades ma le fiamme hanno raggiunto anche Santa Monica. Le foto e i video che arrivano dalla città californiana mostrano interi quartieri avvolti dalle fiamme e residenti che abbandonano le loro auto in strada per fuggire. Almeno 200mila case sono senza elettricità ed è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Case distrutte e panico

Il rogo che sta distruggendo interi quartieri di Los Angeles è partito come un incendio boschivo nella mattina del 7 gennaio ora locale ma, spinto dal vento, in poco tempo si è esteso a zone residenziali andando fuori controllo ma nel giro di tre ore le fiamme hanno raggiunto le case sorprendendo molte persone anche in strada e si è generato il panico con fughe di massa repentine.

Un'allerta rossa è attiva ora per milioni di persone nelle contee di Los Angeles, Ventura e Orange. L'evacuazione però avviene in modo caotico attraverso le stradine tortuose e la Pacific Coast Highway, unica arteria che consente di defluire, è completamente intasata. È come un inferno", ha detto al Los Angeles Times un abitante di Pacific Palisades.

Il rogo fuori controllo in poche ore: "Nessun allarme"

Il rogo è scoppiato intorno alle 10:30 (le 19.30 in Italia) sulle colline. Nessun allarme ufficiale era stato diramato ma in poche ore le fiamme hanno interessato più di 2.900 acri, circa 12 km quadrati di area. Almeno 30mila persone sono scappate da Los Angeles e anche le autorità della vicina Santa Monica hanno ordinato ai residenti di tutte le zone della città a nord del viale San Vicente di evacuare. Sul posto, i vigili del fuoco ormai non cercano più di salvare le case, ma stanno solo mettendo in atto azioni per impedire che l'incendio si propaghi ancora oltre.

In zona si è assistito a scene drammatiche. Alcuni ospiti di un centro anziani costretti a fuggire repentinamente spinti su sedie a rotelle e in alcuni casi anche su barelle. Le autorità locali hanno annunciato di aver messo a disposizione tutti i veicoli possibili per evacuare rapidamente i residenti, tra cui un veicolo blindato solitamente utilizzato per trasportare degli agenti speciali SWAT.

Le fiamme hanno distrutto case e ogni edificio lungo il loro percorso. Tra questi anche la Palisades Charter High School, resa famosa da film e serie tv. Ad aggravare le cose il forte vento che, oltre ad alimentare l’incendio, ha abbattuto alberi e costretto alla chiusura di importanti arterie stradali in molte zone.

Dichiarato lo stato di emergenza, Biden: "Farò tutto il possibile"

Il sindaco di Los Angeles Karen Bass ha annunciato che è stato dichiarato lo stato di emergenza. "L’amministrazione sta lavorando senza sosta per affrontare questa emergenza", ha affermato, ringraziando i vigili del fuoco e i soccorritori che hanno lavorato per contrastare l'incendio. "Alle migliaia di famiglie colpite da questo terribile incendio, la città di Los Angeles sta fornendo risorse e riparo mentre l'incendio continua a divampare", ha aggiunto.

Il presidente Statunitense Joe Biden, che era proprio in California e si torva ora a poche miglia di distanza dall'incendio, ha approvato l'utilizzo di fondi federali per sostenere le aree colpite. "La mia amministrazione farà tutto il possibile per sostenere la risposta dello Stato della California a questi incendi", ha detto Biden.