video suggerito

La casa delle serie di Meghan Markle non è la vera casa della duchessa: di chi è e dove si trova “With love, Meghan”, la serie Netflix di Meghan Markle, sta facendo discutere, tra critiche negative e ricette discutibili. Tutti coloro che l’hanno guardata, però, solo rimasti affascinati dalla villa dove l’attrice ospita amici e colleghi: la casa, però, non è realmente dei duchi di Sussex. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan Markle in una scena della serie Netflix

La serie Netflix With love, Meghan, che vede come protagonista Meghan Markle, è una delle più discusse delle ultime settimane. Rinnovata per una seconda stagione nonostante le stroncature quasi unanimi del pubblico e della critica, la serie racconta i segreti della duchessa di Sussex tra cucina, giardinaggio e lifestyle. Se la Famiglia Reale sembra non aver apprezzato lo show della duchessa, Markle ha invece fatto diversi riferimenti alla sua vita passata. Nella serie vediamo l'attrice mentre conversa con lo chef Roy Choi, il make up artist Daniel Martin e le amiche Drew Barrymore e Mindy Kaling. Negli otto episodi Markle, che ha rivelato di usare il cognome Sussex dopo il matrimonio, si muove all'interno di quella che si pensa essere la sua casa di Montecito. In realtà, la villa utilizzata per le riprese non è la vera casa di Harry e Meghan Markle, come rivela il Daily Mail.

Dove si trova la casa utilizzata per le riprese della serie di Meghan Markle

Secondo il Daily Mail, la casa dov'è stata girata la serie sarebbe di proprietà di Tom e Sherrie Cipolla, due noti filantropi che abitano in California. La Montecito Orchard Private Estate, questo il nome della dimora, si estende per 500 metri quadrati, più di 20mila metri quadrati di giardino con tanto di alberi di avocado e alberi di limone. Dal giardino si gode la vista sulle montagne circostanti di Santa Ynez.

La veranda dove viene organizzata una festa per i bambini | Foto Netflix

La casa, che presenta quattro camere da letto e quattro bagni, si trova a Montecito, città dove vivono i Sussex, nella contea di Santa Barbara. La villa, infatti, si trova nella stessa strada ed è possibile affittarla per eventi e matrimoni, oppure come set per produzioni Netflix, come nel caso di Meghan Markle. Il vecchio e il nuovo si fondono in questa villa che ricorda a tutti gli effetti un casale ristrutturato. Appena entrati si trova il salotto, una camera con letto matrimoniale e bagno privato e la cucina, vera protagonista della serie.

Leggi anche Perché Meghan Markle e Harry potrebbero perdere il titolo di duchi di Sussex

La cucina nella serie Netflix di Meghan Markle

Negli otto episodi, Meghan Markle prepara piatti e chiacchiera con amici e ospiti prevalentemente in cucina. Con il suo look in pieno stile quiet luxury, la duchessa di Sussex prepara piatti alla frutta, ricette per bambini e anche un piatto di spaghetti che ha fatto discutere gli spettatori italiani, per usare un eufemismo. La cucina è firmata Thermador costa più di 10mila euro, mentre il piano di lavoro Caesarston costa trai 250 ai 660 euro.

Meghan Markle in cucina | Foto Netflix

I mobili bianchi sono firmati Shaker e anche gli utensili che si vedono utilizzare alla duchessa sono tra i più amati anche dalla star di Hollywood, Gwyneth Paltrow inclusa. Infine, la serie si sposta in giardino dove Markle prepara una festa per i bambini nella serra, allestita con tanti palloncini. Sempre in giardino, la duchessa veste i panni dell'apicoltore per raccogliere il miele, a pochi metri di distanza dall'orto, che Markle cura.

Una scena girata in giardino