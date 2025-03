video suggerito

Perché Meghan Markle e Harry potrebbero perdere il titolo di duchi di Sussex Meghan Markle ha da poco debuttato con la sua nuova serie Netflix: pur non facendo diretto riferimento al suo passato nella Royal Family, l’attrice ha comunque menzionato il suo titolo nobiliare, rivendicandolo come suo cognome. Secondo fonti vicino alla Corona riportati da alcuni tabloid, se i Sussex attaccassero nuovamente i Royal potrebbero perdere il titolo nobiliare. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan Markle in una scena della serie Netflix

La serie di Meghan Markle, With Love, Meghan, porta con sé uno strascico di polemiche e reazioni. Lo show della duchessa di Sussex, uscito il 4 marzo, contiene anche diversi riferimenti alla vita da "royal" dei due coniugi, ma è soprattutto un susseguirsi di consigli di lifestyle, cucina e giardinaggio. La serie, stroncata quasi all'unanimità dalla critica televisiva, vede Markle mentre chiacchiera con le amiche Drew Berrymore e Mindy Kaling. L'attrice specifica, durante una conversazione, che il suo cognome adesso non è più Markle ma è Sussex. Una decisione, quella di far diventare il titolo nobiliare il proprio cognome, che ha fatto molto discutere i commentatori reali. Per ora la Royal Family non ha commentato pubblicamente la serie, ma, fonti vicine alla Casa Reale, ipotizzano che Harry e Markle potrebbero presto perdere il titolo di duchi di Sussex.

I duchi di Sussex potrebbero dire addio al loro titolo nobiliare?

Una fonte vicina alla famiglia reale ha riferito al Daily Mail che la Famiglia Reale avrebbe preso in considerazione una potenziale sanzione da prendere contro i Sussex. La sanzione sarebbe da applicare nel caso in cui Harry e Meghan decidessero di attaccare pubblicamente la royal family. Tuttavia, per togliere il titolo di duchi di Sussex alla coppia sarebbe necessario un Act of Parliament, ossia un atto del Parlamento britannico.

Harry e Meghan Markle

Questa eventualità era già stata valutata dopo l'intervista dei Sussex a Oprah Winfrey e dopo la loro serie Netflix uscita nel 2022. Il nuovo show di Meghan Markle su Netflix non fa riferimento esplicito ai Royals, ma mostra fa riferimenti, più o meno espliciti, al passato della coppia all'intero della Famiglia Reale, il che potrebbe infastidire Re Carlo portandolo a prendere nuove decisioni. Nel frattempo, secondo il tabloid britannico Closer, i Sussex avrebbero incontrato i principi di Galles William e Kate sull'isola privata di Mustique, ai Caraibi: un ipotetico incontro per far riconciliare i due fratelli che non si parlano dal lontano 2022. Nessuna fonte vicina ai Reali ha ancora confermato la notizia.

Il principe William e Harry nel 2022