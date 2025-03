video suggerito

Meghan Markle e l’adorabile dettaglio su Archie e Lilibet: hanno lo stesso accento british di Harry Dopo l’uscita della nuova serie su Netflix, si parla molto di Meghan Markle, che proprio di recente ha rivelato un’inedita indiscrezione sui figli Archie e Lilibet: ecco di cosa si tratta. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan Markle è arrivata su Netflix con una nuova serie tutta sua, si chiama With Love, Meghan e la vede ai fornelli tra le mura dell’enorme casa a Montecito in cui si è trasferita da anni col marito Harry. Non sorprende, dunque, che da giorni si parli molto di lei, dei look sfoggiati nelle puntate e del titolo Sussex a cui sembra non aver rinunciato dopo l’addio alla Royal Family britannica. In uno degli eventi promozionali dello show, per la precisione il Drew Barrymore Show di cui è stata protagonista qualche giorno fa, ha raccontato anche un’adorabile indiscrezione sui figli: ecco cosa ha rivelato sui piccoli Archie e Lilibet.

Archie e Lilibet sono principe e principessa

Archie e Lilibet stanno crescendo e, nonostante non appaiano quasi mai in pubblico, si parla spesso di loro sui media internazionali. A differenza dei genitori che hanno rinunciato ai titoli reali per la loro libertà, i due bimbi sono diventati principe e principessa quando Carlo III è salito sul trono. Al momento, però, sono ancora troppo piccoli per capire le “conseguenze” di questa onorificenza ma di certo una volta cresciuti si renderanno conto di essere nati in una famiglia “fuori dal comune”. I genitori ad ora puntano solo a donargli un’infanzia “normale”, anche se c’è un piccolo dettaglio che li lega in modo evidente alla corte dei Windsor e a rivelarlo è stato proprio Meghan in un’intervista al Drew Barrymore Show.

La vita da mamma di Meghan Markle

L’ex Duchessa ha rivelato che i figli vantano un adorabile accento british (che naturalmente hanno ereditato da papà Harry). "Alcune delle parole che dicono hanno un accento britannico, come z-e-b-r-a. Hanno questi piccoli momenti in cui viene fuori. Hanno un accento molto americano, ma dicono parole che sono proprio come le direbbe lui e penso che sia adorabile”, ha spiegato Meghan. Cos’è che non manca mai nelle sue giornate casalinghe in compagnia di Archie e Lilibet? La favola della buonanotte, tanto da arrivare addirittura a registrarla per fargliela ascoltare quando lei è lontana per motivi di lavoro. Insomma, i figli sono la sua assoluta priorità e in qualsiasi situazione si trovi vuole prendersi cura di loro in modo attento e protettivo.