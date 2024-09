video suggerito

Meghan Markle si prepara all'autunno col maglioncino over ma non rinuncia al cappello di paglia Meghan Markle è stata paparazzata mentre usciva da Godmothers Bookstore e ha sorpreso tutti con un look in pieno stile autunnale ma con un accessorio dal mood vacanziero: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle continua a godersi la ritrovata libertà dopo gli anni trascorsi a corte tra obblighi reali e rigide regole dell'etichetta. Insieme al principe Harry partecipa spesso a eventi mondani californiani e non esita a scattarsi selfie con i fan e firmare autografi. Nei giorni scorsi, ad esempio, ha preso parte al club del libro di Oprah Winfrey e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile tra look autunnali e preziosi gioielli portafortuna. Nelle ultime ore è stata paparazzata mentre lasciava la nota libreria Godmothers e, nonostante non fosse prevista un'apparizione pubblica, è riuscita lo stesso a distinguersi per eleganza e glamour: ecco cosa ha indossato.

Il look blu navy di Meghan Markle

Per una visita improvvisata al Godmothers Bookstore, la libreria in cui partecipa regolarmente al club del libro, Meghan Markle ha sfoggiato un adorabile ed elegante look autunnale che "strizza l'occhio" all'estate che volge ormai al termine. Ha puntato tutto sul blu navy, il colore che da sempre viene associato allo stile raffinato e bon-ton della Royal Family britannica, ma declinandolo in una versione iper glamour. Ha abbinato un paio di pantaloni palazzo con i bottoni maxi e a vista sul punto vita di Ulla Johnson al primo maglioncino di stagione, un modello leggermente oversize firmato Anine Bing con maniche lunghe e scollo a V.

Pantaloni di Ulla Johnson

Cosa c'è scritto sul portachiavi di Meghan Markle

Per completare il tutto ha scelto un paio di Ray-Ban Aviator, una collana "a chiodo" di Cartier in oro giallo, un cappello di paglia in stile vacanziero e un braccialetto d'oro e diamanti di Lorraine Schwartz. Tra le mani portava un mini portafoglio in pelle intrecciata di Bottega Veneta, al quale ha aggiunto un tocco personalizzato con un portachiavi di Anya Hindmarch, brand leader nel mondo dell'artigianalità che si contraddistingue per la sua personalità forte (e per gli charms da borsa davvero originali).

Il portachiavi di Anya Hindmarch

Cosa c'è scritto sull'accessorio di Meghan? "Take what you need", ovvero "Prendi ciò che vuoi", e una volta aperto vengono proposte una serie di "possibilità", dagli abbracci a un sorriso. Scommettiamo che diventerà l'oggetto del desiderio di tutte le fashion addicted più incallite.