Perché Meghan Markle sceglie sempre più spesso look di marchi emergenti

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle ha detto addio alla Royal Family inglese ormai da diversi anni e col marito Harry si è trasferita stabilmente negli Stati Uniti, ritrovando così la sua libertà lontana dai riflettori. Sebbene sia lei che il principe vantino dei conti in banca da capogiro, continuano a impegnarsi con i progetti più svariati, da una fondazione che sostiene questioni sociali importanti a una collaborazione con Netflix, fino ad arrivare al lancio di libri-bomba. Ora l’ex Duchessa sembra essere intenzionata a investire su una delle sue più grandi passioni, la moda, facendo così “concorrenza” alla cognata Kate Middleton.

Meghan Markle sceglie personalmente i suoi look

In un’intervista rilasciata di recente al New York Times, Meghan Markle ha spiegato che si occupa personalmente della scelta dei suoi outfit, passando ore e ore su Google alla ricerca dei capi che fanno al caso suo e che dunque riescano a mixare glamour, eleganza e originalità. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, però, l'obiettivo non è semplicemente diventare un’icona fashion di fama internazionale ma anche sfruttare il suo potere e la sua popolarità per una “buona causa”, ovvero far conoscere designer emergenti e talentuosi che non hanno mai raggiunto il successo che meritano.

In che modo Meghan Markle sostiene i brand emergenti

Cosciente del fatto che ogni look che sfoggia in pubblico passa sotto la meticolosa attenzione dei media dando vita a un vero e proprio “effetto Meghan”, la Duchessa sta sempre più spesso puntando su marchi poco conosciuti ma dall’animo incredibilmente glamour. È il caso Cesta Collective, un collettivo di donne del Ruanda che crea borse artigianali e che ha registrato un incredibile incremento delle vendite dopo la “pubblicità” di Meghan. Il più delle volte la moglie di Harry non si limita a indossare i capi, investe personalmente nelle aziende fashion, così da sostenerle anche materialmente. Nel suo futuro ci saranno anche dei progetti fashion che porteranno il suo nome?