Meghan Markle torna in pubblico al club del libro: chi ha firmato la tuta-scamiciata total black Meghan Markle è tornata ad apparire in pubblico, ha presenziato a un Book Club organizzato da Oprah Winfrey e ne ha approfittato per sfoggiare un look all’insegna del glamour: ecco tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle continua a godersi la sua "nuova vita" lontana dalla Royal Family britannica. È ormai da due anni che si è trasferita con Harry negli Stati Uniti e da allora sembra non essersi mai pentita della scelta fatta, anzi, ogni volta che appare in pubblico sfoggia un'espressione serena e un sorriso raggiante. Non dovendo più rispettare le rigide regole dell'etichetta, nel weekend ha pensato bene di partecipare a un Book Club organizzato da Oprah Winfrey in California. Intervistata dalla star, ha spiegato di trovarsi in un periodo di grande gioia, in cui riesce a riconoscere davvero se stessa, sentendosi grata alla vita per tutto ciò che ha raggiunto. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Ecco cosa ha indossato per l'evento.

La tuta-scamiciata di Meghan Markle

Dopo i look che hanno reso omaggio a Lady Diana scelti per il viaggio in Colombia fatto con Harry, ora Meghan Markle si sente libera di lasciare spazio al glamour ma senza rinunciare all'innata eleganza che da sempre la contraddistingue. Per il Book Club di Oprah Winfrey ha seguito il trend delle jumpsuit, destinate a diventare il must-have dell'autunno 2024. Ne ha scelta una firmata Club Monaco, un modello total black con i pantaloni palazzo e il bustier a scamiciata col colletto a punta ma senza maniche. Intorno al punto vita, inoltre, la tuta ha un maxi cinturone che segna la silhouette con sensualità. In quante prenderanno ispirazione dall'ex Duchessa per il ritorno a lavoro?

Jumpsuit Club Monaco

Meghan Markle con l'orologio di Lady Diana

A completare l'outfit non sono mancati degli ulteriori accessori all'insegna del glamour. Meghan ha abbinato la jumpsuit a un paio di sandali col tacco a spillo, per la precisione gli Etana di Jimmy Choo declinati in una versione di camoscio marrone, mentre per quanto riguarda i gioielli ha scelto una serie di pezzi iconici di Cartier, dal Love Bracelet in oro giallo all'immancabile orologio Tank Française, quello appartenuto alla principessa Diana che ha ricevuto in regalo da Harry. Capelli legati in una pony tail bassa portata con la fila centrale, make-up appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: Meghan non è mai stata tanto raggiante come negli ultimi mesi.

