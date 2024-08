video suggerito

Perché Meghan Markle in Colombia ha voluto rendere omaggio a Lady Diana Meghan Markle ha portato a termine il tour della Colombia con il principe Harry ma in quanti hanno notato il dolce omaggio a Lady Diana nascosto nel suo look? Ecco di cosa si tratta.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle hanno concluso il tour in Colombia che li ha visti protagonisti negli ultimi giorni, il motivo per cui hanno visitato il sud America? Sostenere alcune importanti cause sociali con la loro fondazione, la Archewell Foundation. Naturalmente non sono mancate le polemiche: in molti hanno associato il viaggio al primo Royal Tour post matrimoniale del 2018, ma a corte tutti hanno storto il naso, sottolineando che i due non hanno più nulla a che fare con la vita di corte. Il dettaglio fashion che in molti hanno notato? Tra moderni tailleur e look floreali, Meghan ha trovato il modo per rendere omaggio sia ai designer colombiani che alla compianta Lady Diana.

Meghan Markle in Colombia senza tacchi

Durante il secondo giorno di viaggio, per la precisione in occasione della visita a una scuola elementare Colegio La Giralda nella zona di Santa Fe a Bogotà, Meghan Markle ha puntato tutto sulla moda mannish, mixando glamour e comodità in modo super chic. Ha abbinato un paio di pantaloni neri a sigaretta a una camicia bianca e a una giacca di lino color cammello, un modello lungo e doppiopetto di Loro Piana. Non è mancato il tocco griffato: la Duchessa ha detto no ai tacchi e ha sfoggiato le iconiche slingback bicolor di Chanel, quelle raso terra in color panna ma con la punta tonda e nera.

Slingback Chanel

Il significato simbolico dei gioielli ereditati da Diana

A fare la differenza nel look di Meghan sono stati gli orecchini: un modello a forma di farfalla in oro giallo tempestato di diamanti e pietre blu scintillanti. I più attenti avranno sicuramente notato che si tratta di gioielli ereditati da Lady Diana, che li indossò nel 1986 durante una visita ufficiale in Canada. La scelta di stile della Duchessa sarebbe stata tutt'altra che casuale, il motivo? Farebbe riferimento al lavoro di insegnante di scuola elementare che la compianta principessa faceva prima di sposare Carlo nel 1981. Anche in questo caso non sono mancate le polemiche: l'omaggio a Diana durante un tour all'estero avrebbe reso ancora più istituzionale l'apparizione pubblica di Meghan, ricalcando lo schema tipico dei Royal Tour (senza però l'autorizzazione della corona).

