Meghan Markle arriva in Colombia con Harry: il look della duchessa vale oltre 26 mila euro Harry e Meghan sono in Colombia. Per l’arrivo nel Paese la duchessa ha sfoggiato un tailleur rivisitato, con gilet al posto della tradizionale giacca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Harry e Meghan Markle in Colombia

Meghan Markle e Harry hanno lasciato la California e sono volati in Colombia per una visita legata alla loro associazione benefica, la Archewell Foundation. Nei prossimi quattro giorni la coppia si dedicherà alla partecipazione ad eventi inerenti temi che stanno loro particolarmente a cuore, per promuovere la salute mentale, l'alfabetizzazione digitale e la lotta contro il cyberbullismo. All'arrivo nel Paese, i duchi sono stati accolti dalla vicepresidente colombiana Francia Márquez. L'ex attrice di Suits per l'occasione ha scelto un look formale, ma ha rivisitato l'intramontabile tailleur in una versione più trendy.

Il look di Meghan Markle

Meghan Markle non si è smentita neppure stavolta e ha confermato la sua predilezione per i colori neutri, quelli che sfoggia sempre nelle occasioni importanti e formali. Le stampe, i ricami, i dettagli appariscenti non sono il must dei suoi outfit, composti invece soprattutto da capi monocolore. Predilige il bianco, il beige, il blu, il marrone, il tortora; difficilmente punta su nuance sgargianti e vivaci. Nel suo armadio ci sono soprattutto camicie, pantaloni a sigaretta, tubini midi, tailleur.

Per l'arrivo in Colombia ha scelto proprio un completo in due pezzi, ma in una versione più trendy. Il tailleur, infatti, è composto da pantaloni e gilet, non dalla solita giacca. Il completo è di Veronica Beard in color navy. Il gilet, con colletto e maxi bottoni gioiello dorati, costa 661 euro; i pantaloni coordinati, invece, costano 478 euro. La duchessa ha abbinato una borsa inconfondibile: è la Loom L32 di Loro Piana da 4.200 euro, forse una new entry del suo guardaroba, perché non l'aveva mai sfoggiata prima. Ha completato l'outfit con un paio di décolleté nere in raso con con cinturino posteriore: sono di Manolo Blahnik e costano 723 euro.

Quanto valgono i gioielli della duchessa

La duchessa ha impreziosito il look coi suoi gioielli più cari. Ha indossato, come sempre l'orologio Gold Tank Française di Cartier da cui non si separa mai (che fu di Lady Diana). Pezzo onnipresente dei suoi outfit è anche il bracciale in oro giallo Love da oltre 6000 euro. Ha poi aggiunto un paio di piccoli orecchini a bottone in cianite di Pippa Small Jewellery da 580 euro. Dulcis in fundo, spicca anche un secondo bracciale, un gioiello con con pavé di diamanti di Lorraine da 14.100 euro. Agli oltre 6000 euro del valore dell'outfit, si sommano quindi i gioielli da oltre 20 mila euro, per un totale che supera di molto i 26 mila euro, dato che non si conosce il valore dell'inestimabile orologio che fu di lady D.