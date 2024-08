video suggerito

Meghan Markle torna in tv: per l’intervista look minimal in toni neutri con collana da 17 mila euro Harry e Meghan Markle hanno rilasciato un’intervista televisiva per la CBS. Look minimal in toni neutri per la duchessa, con i suoi gioielli preferiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

A pochi giorni dall'uscita del libro dedicato a Kate Middleton (Catherine, la principessa del Galles, biografia scritta dal giornalista Robert Jobson), ecco il ritorno in tv di Meghan Markle e Harry. Hanno registrato un'intervista per la CBS, in onda sull'emittente il 4 agosto: è una delle rare apparizioni pubbliche della duchessa. L'intervista di coppia è stata registrata nella casa di Montecito con Jane Pauley per CBS Sunday Morning. I due hanno affrontato il tema del di bullismo online, ma hanno anche parlato dei loro due figli Archie e Lilibet Diana. Inoltre hanno anche annunciato un nuovo programma rivolto ai genitori della loro Archewell Foundation. Meghan Markle è andata sul sicuro, optando per uno dei suoi look preferiti e per le sue Maison del cuore.

Cosa ha indossato Meghan Markle in tv

Meghan Markle è una fan del quite luxury e dei colori neutri. La tendenza del "lusso discreto" è quella di chi ama l'eleganza e la raffinatezza, di chi non mette in mostra loghi e firme, ma punta su outfit minimal. Nulla a che vedere con l'ostentazione della griffe dunque, ma piuttosto con un approccio chic e sobrio. I must have sono camicie, cardigan, blazer, pantaloni morbidi, meglio se in colori neutri come il beige, il nero, il bianco, il blu navy. Proprio queste sono le tonalità preferite della duchessa, quelle che l'hanno resa inconfondibile nei tempi in cui era nella royal family, perché era l'unica a indossarli, a differenza della regina e di Kate Middleton, care a nuance più vivaci di solito.

Collana Cartier

Il look minimal di Meghan Markle

La duchessa ha indossato un completo in lino di Ralph Lauren. È un due pezzi monocromatico color cipria composto da camicia e pantaloni coordinati. Costano rispettivamente 890 euro e 1050 euro. Ha completato il look con un gioiello iconico: è il collier Just un Clou in oro giallo e diamanti di Cartier da 17.800 euro, a cui ha aggiunto l'anello di fidanzamento, il bracciale rigido Love Bangle della stessa Maison e l'orologio che fu della principessa Diana.