Meghan Markle e Harry: il ritorno in pubblico è in bianco (con i gioielli da 35mila euro) Harry e Meghan Markle tornano in pubblico dopo settimane. I duchi di Sussex hanno preso part a un match di polo organizzato dalla fondazione benefica del secondogenito di re Carlo: per l’occasione l’attrice ha sfoggiato un look quiet luxury da vera diva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Harry e Meghan Markle

Mentre non si placano le voci che vorrebbero un loro ritorno a Londra, nell'ambito di un riavvicinamento alla Royal Family, Harry e Meghan Markle tornano a farsi vedere in pubblico per la prima volta dopo settimane. I duchi di Sussex non hanno mancato di esprimere la loro vicinanza a Kate Middleton, dopo l'annuncio della sua malattia, mostrandosi ancora una volta vicini alla Famiglia Reale. Pochi mesi fa lo stesso Harry era volato nel Regno Unito dopo che al padre re Carlo III era stato diagnosticato un tumore. Ora la coppia torna a farsi vedere per la prima volta dall'annuncio della malattia della cognata in occasione del torneo di polo organizzato dalla fondazione di Harry. I due sono apparsi più affiatati che mai, scambiandosi baci ed effusioni in pubblico.

Il look di Meghan Markle per il match di polo

Per la Royal Salute Polo Challenge a Palm Beach, Meghan Markle e Harry hanno indossato due look in perfetta palette primaverile. La duchessa di Sussex ha stupito tutti indossando un abito midi con gonna a balze e top incrociato e accollato: si tratta del modello Ginger del brand californiano Heidi Merrik in seta e canapa avorio che costa 492 euro sul sito del brand. Dello stesso brand la duchessa ha sfoggiato un paio di maxi occhiali da sole total black dalla forma quadrata modello Santa Barbara, in vendita al prezzo di 205 euro.

Harry al Royal Salute Polo Challenge

La silhouette tonica e asciutta di Meghan Markle era ancora più slanciata da un paio di pump color nude eleganti e minimal. Il modello Purist è del brand Acquazurra costa 586 euro ed è perfetto per completare il look super chic per il match di polo. A completare questo look da diva, Meghan Markle ha sfoggiato degli accessori impeccabile, come la borsa a tracolla One Stud di Valentino (2.700 euro) in pelle bianca, abbinata quindi all'abito.

I gioielli di Meghan Markle

A risaltare, però, sono stati i costosissimi gioielli come il celebre modello Tank Française di Cartier, che costa 24.600, e il braccialetto tempestato di diamanti del brand statunitensi Ariel Gordon, che costa 5.500 euro. Infine, la duchessa non rinuncia mai al suo Love di Cartier, uno dei modelli più celebri di sempre, che viene venduto online a 6700 euro.