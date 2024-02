Harry è arrivato a Londra: il duca di Sussex farà visita al padre re Carlo III Harry è arrivato a Londra. Il duca di Sussex è volato nel Regno Unito per far visitare al padre, re Carlo III, dopo la diagnosi di cancro che l’ha colpito. Secondo il Mail online sarebbe con lui anche la moglie Meghan Markle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Il principe Harry

Harry è arrivato a Londra. Il figlio secondogenito del re Carlo III è accorso nel Regno Unito dagli Stati Uniti, dove vive da anni con la moglie Meghan Markle e i due figli, dopo aver abbandonato il suo ruolo istituzionale di membro della Famiglia Reale inglese. Harry aveva già fatto sapere di avere intenzione di andare a trovare il padre, a cui è stata diagnosticata una forma di cancro. Il re ha annullato gli impegni istituzionali per dedicarsi alle cure.

Harry a Londra | Foto Peter Macdiarmid/LNP

Il principe Harry a Londra con Meghan Markle

Harry è arrivato all'ora di pranzo a Londra e si recherà a Buckingham Palace per far visita al padre re Carlo III, notizia già anticipata da diversi tabloid britannici. Il Mail online riporta che, all'aeroporto londinese di Heathrow, Harry sarebbe arrivato con la moglie Meghan Markle e i due figli piccoli, Archie e Lilibet. La notizia ha colto di sorpresa molti commentatori: dopo la notizia della partenza del duca di Sussex, sembrava quasi certa l'assenza della moglie e dei bambini.

Il duca di Sussex vuole stare vicino al padre, colpito da questa diagnosi nel momento in cui doveva sottoporsi a un intervento alla prostata. Nelle prossime ore dovrebbe essere più chiaro chi incontrerà Harry oltre a far visita al padre, in quella che molti cronisti inglesi presentano come una possibile distensione dei rapporti anche con il fratello, il principe William. Altri commentatori, però, sostengono che il fatto che Harry sia volato a Londra con tale rapidità possa far presagire che la malattia di Carlo III sia più grave del previsto.