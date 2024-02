Nessuna pace con William: Harry torna a Londra da Carlo malato, ma deve dormire in hotel Il figlio del sovrano si è precipitato nel Regno Unito dopo aver appreso la notizia del cancro del padre. Tuttavia, non sembra che abbia potuto soggiornare in una delle residenza reali, dovendo preferire un albergo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Il principe Harry

Buckingham Palace non ha aperto le porte al principe Harry. Sembra, infatti, che il secondogenito di Carlo e Diana abbia dovuto alloggiare in un albergo, non avendo una residenza a sua disposizione. Il principe è tornato a Londra dopo aver appreso la notizia del cancro del padre, accorso dagli Stati Uniti, dove vive da anni con moglie e figli, Harry ha avuto modo di vedere il sovrano per circa 45 minuti, poi si è diretto in un hotel di lusso, per riprendersi dalle 11 ore di volo e dal jet leg.

Re Carlo III e il principe Harry

L'incontro tra il principe Harry e re Carlo

Nonostante i rapporti tra i duchi di Sussex e la famiglia reale siano tesi, il principe Harry non ha esitato nel precipitarsi nel Regno Unito dopo aver saputo l'esito della diagnosi. Il figlio del monarca è arrivato a Londra ieri e si è subito recato dal padre che lo ha accolto a Clarence House, la sua residenza cittadini, per poi recarsi a Sandringham nel Norfolk dove si sottoporrà al ciclo di cure. I due non si vedevano da maggio, quando Harry si era recato a Londra per l'incoronazione di Carlo III, e sembra che da allora l'unico contatto sia stata una telefonata fatta per il compleanno del re; gli osservatori reali sperano che questo incontro possa portare a una rappacificazione all'interno della famiglia.

Re Carlo III e il principe Harry

Tuttavia, secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, sembra che il principe non abbia avuto modo di alloggiare in una delle residenze della corona e abbia scelto di trascorrere il suo soggiorno britannico in un albergo, nonostante il Castello di Windsor si trovi in una posizione comoda per poi raggiungere l'aeroporto. Non si conoscono altri dettagli sulla permanenza del figlio del re, ma si presume che ripartirà a breve per tornare dalla moglie Meghan Markle e i figli, che nel frattempo sono rimasti a Montecito, in California.

Re Carlo III con i figli Harry e William

Il rapporto tra il principe Harry e il principe William

Non sembra che i due fratello si siano incontrati né che abbiano in programma di farlo. Al momento il principe William sta affrontando un momento particolarmente impegnativo poiché, oltre al tumore del padre, sta affrontando anche la convalescenza della moglie, operata un paio di settimane fa all'addome. Riprenderà i suoi impegni pubblici, cancellati per stare accanto a Kate Middleton, a breve facendo le veci del padre. Non è previsto che i principi si vedano, anche se, secondo quanto riportato dal Times, Harry avrebbe accolto con favore un possibile incontro. "Il motivo principale per cui il Duca si è recato nel Regno Unito è visitare suo padre. Se si fosse presentata l'opportunità di vedere il Principe di Galles, il Duca l'avrebbe accettata volentieri", è stato affermato.

Il principe William e il principe Harry