Re Carlo III incontra Harry poi si trasferisce a Sandringham: proseguirà qui le cure per il cancro Re Carlo III, dopo la diagnosi di cancro rivelata al mondo, ha incontrato oggi il figlio Harry a Londra, poi è volato insieme alla regina Camilla a Sandringham, nel Norfolk inglese, dove si trova la residenza di campagna: qui si sottoporrà al ciclo di cure.

A cura di Ida Artiaco

È stata una lunga giornata quella di oggi per Re Carlo III. Dopo che ieri Buckingham Palace ha reso noto che il sovrano ha un cancro, ha ricevuto il figlio Harry, arrivato solo dalla California, mentre la moglie Meghan e i figli, Archie e Lilibet, sono rimasti negli Stati Uniti.

Poi, insieme alla Regina Camilla, ha lasciato Clarence House, la sua residenza nella City, per volare a bordo di un elicottero a Sandringham, nel Norfolk inglese, dove si trova la residenza di campagna. È qui, a quanto si è appreso, che il re intende proseguire per ora il ciclo di cure.

I due coniugi hanno raggiunto a bordo di una Bentley reale Buckingham Palace, dove li aspettava il velivolo che li ha trasferiti nel Norfolk: gli obiettivi dei fotografi sono riusciti a immortalare seppur per pochi secondi il volto del sovrano e della consorte.

Carlo, a cui il tumore è stato diagnosticato durante il ricovero per un intervento di routine alla prostata, "ha iniziato oggi un programma di trattamenti, durante i quali gli è stato consigliato dai medici di posporre tutti i suoi impegni pubblici", si legge in una nota ufficiale. E "durante questo periodo, Sua Maestà continuerà a seguire gli affari di Stato e a lavorare come al solito".

Sulle condizioni di salute di Carlo III è intervenuto anche il primo ministro inglese, Rishi Sunak, che ha detto di essere grato per il fatto che il tumore del sovrano sia stato "preso in tempo" aggiungendo di essere rimasto scioccato e rattristato dalla notizia.

Il principe William e la principessa Kate

È questo un periodo difficile per la famiglia reale inglese: il figlio William, principe del Galles ed erede al trono, è infatti alle prese intanto anche con la lunga convalescenza di sua moglie Kate, sottoposta a sua volta a gennaio a un intervento delicato "all'addome" di natura mai specificata.