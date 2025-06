La lotteria che ha illuso un Paese: migliaia credono di aver vinto milioni, ma è solo un errore

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Per alcuni è stato un minuto di pura euforia. Per altri, l’illusione di una svolta economica attesa da una vita. Migliaia di cittadini norvegesi, nelle ultime ore, hanno creduto di aver vinto cifre milionarie grazie all’Eurojackpot. Ma si trattava di un errore clamoroso: una svista tecnica da parte di Norsk Tipping, l’ente statale che gestisce il gioco, ha generato notifiche con importi di gran lunga superiori alla realtà. A pagarne le conseguenze è stata l’amministratrice delegata dell’azienda, che ha rassegnato le dimissioni.

L’errore nel calcolo della Norsk Tipping: moltiplicati per 100 invece che divisi

Tutto è nato da una fase delicata: la conversione degli importi vinti, comunicati in euro dalla Germania, in corone norvegesi. Un passaggio apparentemente semplice, ma gestito in parte manualmente. È proprio lì che si è annidato l’errore.

"Durante la conversione, è stato inserito un codice errato nel nostro motore di gioco", ha spiegato Norsk Tipping in una nota. "Gli importi sono stati moltiplicati per 100 anziché divisi per 100." Un errore macroscopico che ha portato a visualizzare premi gonfiati, sia sul sito web che sull’app mobile dell’azienda.

Falsi sogni e illusioni spezzate per i ‘vincitori' alla lotteria

La notizia si è diffusa rapidamente e molti utenti, ignari del problema, hanno iniziato a festeggiare. Alcuni progettavano vacanze, altri pensavano di acquistare un’auto, altri ancora si sono visti improvvisamente liberi da mutui e preoccupazioni. Una coppia di Herøy, ad esempio, era convinta di aver vinto 1,2 milioni di corone (circa 87.000 sterline) proprio mentre stava ristrutturando casa.

"È stato un minuto davvero divertente", ha raccontato Lise Naustdal, certa per un attimo di aver vinto quasi 1,9 milioni di corone (circa 138.000 sterline). Poi è arrivata la delusione.

Fortunatamente, Norsk Tipping ha confermato che nessuna vincita errata è stata effettivamente pagata. Ma il danno d’immagine era già fatto.

Critiche, pressioni e dimissioni in Norvegia

L’errore ha scatenato un’ondata di critiche da parte di utenti, autorità di regolamentazione e persino del ministro della Cultura norvegese, che ha convocato un incontro d’urgenza con l’azienda sabato scorso per ottenere spiegazioni.

Domenica è arrivata la resa dei conti: l’amministratrice delegata Tonje Sagstuen ha annunciato le proprie dimissioni dal ruolo assunto solo a settembre 2023. "Come responsabile, era mio dovere gestire gli errori che si sono verificati", ha dichiarato.

"Per questo motivo, è con grande tristezza che lascio Norsk Tipping e le tante persone di talento che lavorano a Hamar. Mi mancheranno tutti i colleghi con cui ho condiviso questa esperienza, ma sono certa che i processi di miglioramento che abbiamo avviato continueranno nella giusta direzione."

Precedenti e indagini in corso

Non si tratta di un episodio isolato. La stessa Norsk Tipping ha ammesso di aver sperimentato "una serie di problemi tecnici" nell’ultimo anno, e questo episodio ha contribuito a rafforzare i dubbi sull’affidabilità del sistema.

L’azienda ha promesso che le indagini sull’accaduto proseguiranno, mentre i cittadini norvegesi restano con l’amaro in bocca per un sogno che, per qualche minuto, era sembrato reale.