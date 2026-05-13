In 30 anni vince per 18 volte alla stessa lotteria: “Il mio grande successo resta mia moglie”

Il caso di Robert Bevan che nei giorni scorsi ha portato a casa l’ennesimo premio alla lotteria dell’Idaho con un assegno a 50mila dollari. Non ha mai centrato il primo premio da un milione ma per 18 volte sempre vinto qualcosa.

Per un abitudinario di lotto e lotterie vincere qualche premio dopo decine di anni di giocate è cosa molto probabile ma quanto accaduto a un uomo statunitense dell'Idaho resta fuori dal comune. In quasi trenta anni Robert Bevan ha collezionato ben 18 vittorie alla stessa lotteria intascando nel corso del tempo centinaia di migliaia di dollari in premi.

L’ultima vincita nei giorni scorsi quando si è presentato per l’ennesima volta nella sala dei vincitori della lotteria dell'Idaho per la consueta foto ricordo con l’assegno con sopra la somma appena vinta. Uno scatto che nel corso del tempo è diventato quasi una sorta di album dei ricordi che ha immortalato involontariamente il trascorrere del tempo visto che l’uomo compare per ben 18 volte, da quando era un uomo di mezza età a ora che è ormai anziano.

Una fortuna che non gli ha mai permesso di vincere il primo premio da un milione ma che resta comunque clamorosa visto che ha incassato diverse vincite da 20mila dollari oltre ad assegni da 5.000 e 1.000 dollari. La cifra più alta è stata quella da 200mila dollari incassata nel lontano 2014 mentre con l’ultima, assegnata il 7 maggio scorso, ha porto a casa altri 50mila dollari.

Interpellato dai media locali, Robert Bevan ha racconto che la prima vincita alla lotteria dell'Idaho risale addirittura al 1997 quando in palio non vi erano soldi ma un’auto, una Chevrolet Blazer. Poi per altre 17 volte ha portato a casa qualche tipo di premio mentre non ha mai vinto ad altre lotterie a cui pure ha partecipato.

L’uomo ha spiegato però di non essere un ludopatico ma di considerare il gioco solo come un hobby da condividere con la moglie. "La mia vera fortuna è quella di essere sposato da 40 anni con la stessa donna straordinaria" ha dichiarato Bevan spiegando che l'acquisto di biglietti della lotteria è diventato parte integrante della loro routine quotidiana, quando vanno a fare la spesa o a fare benzina. Quest'anno festeggeranno il loro quarantesimo anniversario di matrimonio.