Vince due volte alla lotteria a distanza di sette anni: il fortunato è l’ex parrucchiere gallese Richard Davies

Ha vinto per ben due volte la lotteria a distanza di sette anni. Il fortunato è l'ex parrucchiere gallese Richard Davies che insieme alla moglie è diventato milionario. Ha battuto tutte le statistiche dal momento che vincere due volte ha una probabilità di "una su mille miliardi". Richard Davies in un'intervista al "Guardian" ha precisato: "Gioco da quando avevo 18 anni. Ho sempre avuto la sensazione che un giorno avrei vinto una grossa somma di denaro". E ha sempre giocato usando gli stessi numeri. La prima vincita è arrivata nel giugno 2018: "È stato bizzarro ricevere una notizia simile e tornare a fare i capelli, ma mi ha aiutato a restare con i piedi per terra". Non ha mai smesso di lavorare infatti.

Poi lo scorso novembre la seconda vincita: "Ho svegliato mia moglie e le ho chiesto di pizzicarmi. Anche se lo avevo sempre pensato, faccio fatica a credere che sia successo davvero". E ancora: "Stavo vivendo un periodo complicato. Abbandonare la mia attività non aveva fatto bene alla mia salute mentale. Ero molto legato ai clienti e a quel posto. A quel punto accettai un lavoro come corriere grazie all’aiuto di un amico". Ma cosa hanno fatto con i soldi?

Precisando anche che "tutti pensano di sapere cosa farebbero, ma quando succede davvero è diverso". Invece la coppia ha spiegato che i soldi sono rimasti fermi per mesi poi hanno comprato una casa, hanno aiutato i figli e fatto il viaggio dei sogni. Davies aggiunge che non ha smesso di giocare, e lo fa sempre usando gli stessi numeri: "Sentivo che portavano fortuna. È strano, ma ho sempre avuto la sensazione che avrei vinto una seconda volta". È bene precisare che si tratta di fortuna. Si consiglia di giocare con moderazione.