Va in metro e dà fuoco al vagone pieno di gente, il video del panico a Seul: "Ero arrabbiato per il divorzio" La terribile sequenza in un video, diffuso dalla Procura di Seul, che ha immortalato lo spaventoso gesto di un uomo di 67 anni ora incriminato con l'accusa di tentato omicidio e incendio doloso. Secondo la polizia, avrebbe affermato di aver appiccato l'incendio perché insoddisfatto dell'esito della sua causa di divorzio.

A cura di Antonio Palma

Un uomo entra in un vagone della metropolitana affollato di gente, poi tira fuori una bottiglia con della benzina e getta il liquido infiammabile tra la folla, infine dà fuoco a tutto nel panico generale dei presenti che cercano una via di fuga nel treno in movimento. È la terribile sequenza di un video diffuso dalla Procura di Seul che ha immortalato lo spaventoso gesto di un uomo di 67 anni ora incriminato con l'accusa di tentato omicidio e incendio doloso.

Il filmato, registrato dalle telecamere interne del convoglio, risale al 31 maggio scorso quando l'uomo ha appiccato il fuoco su un treno della linea 5 della metropolitana di Seul, in Corea del Sud, mettendo a rischio la vita di oltre 160 passeggeri. La task force della Procura del Distretto Meridionale di Seul, incaricata del caso, ha dichiarato mercoledì di aver incriminato il 67enne, di cognome Won, con l'accusa di tentato omicidio, incendio doloso con conseguenti lesioni e violazione del Railroad Safety Act.

L’assurdo gesto poteva causare una strage. Il fuoco infatti è divampato mentre il treno era in corsa nel tunnel tra le stazioni di Yeouinaru e Mapo intorno alle 8:42 del mattino e cioè mentre era pieno di persone. L'incendio ha causato intossicazioni da inalazione di fumo a 23 persone, tra cui lo steso Won, che sono state trasportate in ospedale. Sei persone sono state ricoverate e altre 129 persone hanno ricevuto cure mediche sul posto per contusioni lievi durante la fuga.

L’incendio ha completamente distrutto il vagone del treno e i danni sono stimati in oltre 200mila euro. Il 67enne è stato arrestato poco dopo l'incidente. Secondo la polizia, avrebbe affermato di aver appiccato l'incendio perché insoddisfatto dell'esito della sua causa di divorzio. Avrebbe inoltre dichiarato agli inquirenti di aver pianificato tutto acquistando la benzina da una stazione di servizio due settimane prima dell'attacco, in preparazione del crimine.