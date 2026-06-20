Trump-Meloni lite infinita: “Non sta combinando niente in Italia”, “Preoccupati della tua popolarità”

Nuovo durissimo scontro a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni: il presidente statunitense accusa la premier di opportunismo politico e di aver negato lo spazio aereo italiano durante le operazioni contro l’Iran. La leader di Palazzo Chigi replica respingendo gli attacchi sulla sua popolarità e invocando l’unità dell’Occidente per chiudere lo “show”.

Lo scontro a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni si arricchisce di un capitolo ancora più aspro, trasformandosi in una vera e propria frizione diplomatica tra Roma e Washington. A meno di 24 ore dalle prime polemiche nate da un'intervista televisiva del tycoon, il presidente degli Stati Uniti ha infatti sferrato un nuovo attacco frontale sulla sua piattaforma social Truth.

Trump ha spostato il livello della contesa dalle semplici punzecchiature personali a temi di geopolitica e sicurezza internazionale, accusando l'Italia di aver ostacolato i piani militari statunitensi. La risposta della presidente del Consiglio italiana è arrivata via Instagram: una replica netta per difendere l'operato del proprio governo, accompagnata però dal tentativo politico di spegnere i riflettori su una polemica considerata dannosa per la stabilità dell'alleanza atlantica.

Le accuse di Trump: lo scontro sull'Iran e il caso "Gigiorgia"

Nel suo lungo messaggio social, il presidente degli Usa ha formulato accuse molto pesanti sulla gestione della difesa comune. Secondo Trump, il governo italiano avrebbe creato un grave ostacolo logistico agli Stati Uniti negando l'uso delle piste d'atterraggio e delle basi aeree della penisola durante la delicata fase di contrasto militare con l'Iran. Il tycoon ha rimarcato come questo diniego sia arrivato nonostante i massicci investimenti economici che gli USA garantiscono ogni anno per la protezione dei "cosiddetti" alleati della NATO. Sul fronte interno, Trump ha poi sminuito la figura di Meloni, affermando che la premier starebbe affrontando un forte calo di popolarità in Italia e che avesse "implorato" una foto con lui al G7 in Francia solo per riguadagnare consensi. "Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi ‘numeri'. No grazie!!!", ha concluso il leader statunitense.

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Nelle prime battute del post, Trump è scivolato anche in un errore di ortografia scrivendo "Gigiorgia", un lapsus corretto poco dopo ma che ha immediatamente ricordato quando, nel 2019, ribattezzò l'allora premier Conte "Giuseppi".

La replica di Meloni: "Difendo l'Italia, questo show va chiuso"

La controrisposta di Meloni è arrivata tramite un breve testo sui social scritto in inglese. La premier ha respinto le critiche sulla sua tenuta politica, chiarendo che la stima dei suoi elettori non dipende dalle relazioni con i leader stranieri ma dalla sua capacità di tutelare gli interessi dell'Italia. Allo stesso tempo, la leader italiana ha voluto lanciare un messaggio di responsabilità istituzionale per evitare che la polemica pubblica potesse logorare i rapporti tra i due Paesi: "Questa è la mia risposta all’ultimo post di Donald Trump che mi riguarda. Ma non tornerò sull’argomento, perché credo ancora nell’unità dell’Occidente e non credo che questo sia uno spettacolo all’altezza del nostro compito".