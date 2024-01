Come sta Re Carlo III dopo l’intervento alla prostata: al suo fianco la Regina Camilla Re Carlo III “sta bene” dopo l’intervento programmato alla prostata a cui è stato sottoposto oggi alla London Clinic, la stessa struttura dove è ricoverata la principessa Kate. Al fianco del sovrano la Regina Camilla, che ha lasciato l’ospedale “sorridente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Re Carlo III "sta bene" dopo l'operazione programmata alla prostata tenutasi oggi. Lo hanno annunciato i media britannici, sottolineando che al fianco del sovrano è rimasta la Regina Camilla.

L'intervento si è svolto presso la London Clinic, dove è ricoverata anche Kate Middleton. Camilla era arrivata con il marito questa mattina per la procedura, annunciata da Buckingham Palace la scorsa settimana. Sorridente, non ha fatto alcuna dichiarazione e ha lasciato la struttura nel pomeriggio.

Re Carlo e la Regine consorte, Camilla.

Carlo III, 75 anni, dovrà osservare "un breve periodo" di convalescenza, la cui durata non è stata precisata. Resterà tuttavia almeno una notte in ospedale per ragioni di cautela.

La London Clinic è un ospedale privato di lusso nel quartiere di Marylebone, dove sono stati curati in passato il Principe Philip, ma anche il Presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy o l'attrice Elizabeth Taylor.

La Principessa Kate, moglie del Principe William, erede al trono, anche lei ricoverata nella medesima struttura, si sta riprendendo da un'operazione addominale condotta "con successo" il 16 gennaio scorso. Middleton, di 42 anni, estremamente popolare, ha sospeso le sue attività pubbliche fino a Pasqua. Secondo i media britannici, il Re gli ha fatto visita prima della sua operazione alla prostata.

In seguito alla diffusione della notizia delle condizioni di salute del Re, il sito web del servizio sanitario nazionale ha registrato un’impennata delle ricerche sulla prostata ingrossata, un interesse accolto con favore dai medici. Una dichiarazione di Buckingham Palace afferma che Carlo III è "felicissimo di apprendere che la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo sulla consapevolezza della salute pubblica".