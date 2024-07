video suggerito

Donna di 31 anni muore dopo intervento di sterilizzazione: lascia quattro figli, indagati due medici Una donna di 31 anni è morta il giorno dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico programmato di sterilizzazione all’ospedale di San Vito al Tagliamento. La 31enne si chiamava Vanessa Kuru e aveva 4 figli. L’anestesista e la ginecologa che hanno eseguito l’operazione sono state iscritte nel registro degli indagati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una donna di 31 anni, originaria di Padova ma residente a Cordenons (Pordenone), è morta il giorno dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico programmato di sterilizzazione all'ospedale di San Vito al Tagliamento.

Il decesso risale a mercoledì della scorsa settimana, 26 giugno, ma se ne ha notizia soltanto oggi, giovedì 4 luglio, ed è avvenuto all'ospedale di Udine, dove la donna era stata trasferita d'urgenza, dopo essere entrata in coma, a seguito di complicanze improvvise verificatesi durante l'intervento. La 31enne è deceduta poco dopo il suo arrivo nella struttura.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, la donna si chiamava Vanessa Kuru ed era madre di quattro bambini, che sarebbero di età compresa tra i due e gli otto anni.

Ora, per fare luce sulle cause della morte della 31enne, sono stati indagati dalla Procura di Udine, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, due medici del personale sanitario che ha assistito Kuru: l'anestesista e la ginecologa che hanno eseguito la delicata operazione.

L'iscrizione delle due donne nel registro degli indagati permetterà loro di nominare i propri periti nel corso di un prossimo e molto probabile esame autoptico che verrà eseguito sul corpo della donna, essendo l'iscrizione, ed è bene precisarlo, un atto a tutela delle garanzie difensive.

Secondo quanto si è appreso, la Procura di Udine, infatti, intenderebbe disporre l'autopsia sulla salma della donna. Il conferimento dell'incarico dovrebbe essere in programma per sabato prossimo, 6 luglio, ed è probabile che venga affidato al medico legale Antonello Cirnelli.

La tragica scomparsa ha lasciato sgomenti i parenti prossimi della 31enne, così come gli amici e l’intera comunità che in questo momento difficile sta sostenendo la famiglia della giovane donna.