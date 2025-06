video suggerito

Neonata morta a Messina: indagati la madre, il padre e i due medici che avevano in cura la donna Oltre alla madre della bambina, gli altri tre indagati sono il padre, lo psichiatra che seguiva la donna per una forma di depressione post partum e il suo medico di base. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Davide Falcioni

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta sulla morte della neonata di appena tre mesi deceduta dopo essere precipitata dal balcone di casa lunedì scorso. Quattro le persone attualmente iscritte nel registro degli indagati, in un atto definito “dovuto” dagli inquirenti per consentire l’espletamento degli accertamenti tecnici e giudiziari.

Al centro dell’inchiesta la madre della bambina, una donna di 41 anni che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe tenuto in braccio la figlia nel momento in cui si sarebbe lanciata nel vuoto. La donna è ora ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Neurochirurgia del Policlinico di Messina. Per lei l’accusa è di omicidio volontario. Al momento non è chiaro se sia stata già informata della morte della figlia.

Gli altri tre indagati sono il padre della bambina, lo psichiatra che seguiva la donna per una forma di depressione post partum e il suo medico di base. A loro carico la Procura ipotizza il reato di omicidio colposo per presunte omissioni nell’assistenza e nella gestione della condizione clinica della donna.

Leggi anche Tragedia in Brasile: bimbo di 2 anni prende la pistola del padre e uccide la madre con un colpo al petto

L’indagine si concentra ora sulle responsabilità individuali e sul contesto familiare e sanitario che ha preceduto la tragedia. La magistratura sta valutando se ci siano stati segnali d’allarme trascurati e se l’intervento dei professionisti coinvolti sia stato adeguato a prevenire il dramma.