Due bimbi francesi di 3 e 5 anni abbandonati dalla madre nel bosco in Portogallo: “Ci ha bendati per un gioco ed è andata via”

Il padre dei due minori, separato dalla donna, ne aveva denunciato l’allontanamento alcuni giorni fa. A scorgere i ragazzini lungo una strada ai margini del bosco è stato un automobilista di passaggio: “Li ho visti venire verso di me urlando e piangendo”. La donna risulta irreperibile.

Due fratellini francesi di 3 e 5 anni sono stati abbandonati dalla loro madre in una zona boscosa del Portogallo dove sono stati rinvenuti in lacrime sul ciglio di una strada da un automobilista di passaggio. Sulla terribile vicenda indagano sia le autorità portoghesi che quelle francesi che stanno ora cercando la madre che si sarebbe dileguata in compagnia di un altro uomo. Come si è scoperto successivamente, il padre dei due minori, separato dalla donna, ne aveva denunciato l'allontanamento alle autorità locali già l'11 maggio scorso non avendo più notizie né dei figli, un maschio e una femmina, né della loro madre.

A scorgere i ragazzini lungo una strada provinciale è stato un automobilista di passaggio nella serata di martedì scorso, intorno alle 19:00. Un scena straziante, secondo il racconto dell'uomo, così come i momenti successivi. "Attraverso lo specchietto retrovisore dell'auto li ho visti venire verso di me urlando e piangendo" ha raccontato a SIC Notícias Alexandre Quintas che si è imbattuto nei piccoli vicino a Monte Novo do Sul, nei pressi di Alcácer do Sal.

"Il più grande mi ha detto che lui e sua sorella si erano persi nel bosco e che i loro genitori erano andati via. Ho capito subito che erano stati abbandonati dagli zaini che contenevano un cambio di vestiti, un pacchetto di biscotti, due frutti e una bottiglia d'acqua" ha rivelato il testimone che li ha subito portati nella vicina casa dell'anziana madre e chiamato la polizia.

Quello che è emerso dai successivi racconti dei minori è ancora più straziante. A rivelarlo è lo stesso testimone che, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, ha cercato di capire cosa fosse accaduto. "Per ingannare i bambini, i genitori li hanno bendati e li hanno portati nel bosco per giocare. Hanno detto loro di andare a cercare un giocattolo" ha rivelato.

"Confermo che sono stati ritrovati due bambini", ha dichiarato il portavoce della polizia portoghese spiegando che, dopo essere stati portati in una stazione della gendarmeria, i piccoli sono stati affidati ai servizi sociali e quindi visitati dai medici in ospedale. Le loro condizioni son giudicate buone a parte il trauma subito. Del caso è stata interessata subito l'ambasciata francese che sta seguendo il caso e ha avvertito il padre.

Sebbene non avessero con sé documenti, infatti, i genitori sono stati identificati in poco tempo dalle autorità locali. La Polizia Giudiziaria portoghese ha spiegato che le autorità francesi avevano già emesso un mandato di ricerca per i minori e la madre, dopo che il padre ne aveva denunciato la scomparsa dalla loro residenza a Colmar, in Francia, indicando un possibile viaggio in Spagna o in Portogallo.

La procura francese di Colmar ha dichiarato che madre e figli erano stati già individuati il 12 maggio in Spagna quando erano stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza di una stazione di servizio. Gli inquirenti confermano che la madre dei due bambini è tuttora ricercata e a suo carico è aperta un'indagine per scomparsa di minori.