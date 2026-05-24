Donna muore in casa, i vicini se ne accorgono dopo due settimane: dramma della solitudine a Genova

Dramma della solitudine a Genova, dove una donna di 75 anni è stata trovata morta in casa. Il decesso risalirebbe a circa due settimane fa. L’allarme è stato dato dai vicini, insospettiti dal forte odore.

Immagine di repertorio.

È morta nella sua casa, ma nessuno ha segnalato il decesso prima di due settimane. Ancora un dramma della solitudine, questa volta a Genova, dove il corpo di una donna di 75 anni è stato trovato in un'abitazione nel quartiere di Cornigliano.

Secondo le prime informazioni, la morte della 75enne risalirebbe a due settimane fa. A rendersi conto che qualcosa non andava e a lanciare l'allarme, sono stati i vicini di casa che hanno iniziato a sentire un forte odore provenire dall'appartamento.

Subito dopo aver ricevuto la segnalazione, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Dopo aver forzato la porta dell'abitazione dell'anziana, sono riusciti a entrare e hanno trovato il corpo della 75enne.

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Insieme ai Vigili del Fuoco sono sopraggiunti anche gli agenti del commissariato che hanno informato il pubblico ministero di turno. Nelle prossime ore valuterà se disporre o meno l'autopsia.

Fatti del genere, purtroppo, sono frequenti. Solo nel pomeriggio di ieri, sabato 23 maggio, a Siano, in provincia di Salerno, i volontari dell’associazione “𝐋𝐚 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀” di Fisciano sono intervenuti in supporto alle autorità, a seguito della segnalazione di un conoscente che, da giorni, non riusciva a mettersi in contatto con una donna del posto.

La signora, 59 anni, è stata trovata morta nella usa abitazione, era deceduta da circa 3–4 giorni. Mentre circa 10 giorni fa a Peschiera del Garda, il corpo senza vita di un 65enne è stato ritrovato mummificato in un appartamento in centro, morto circa un anno fa.

A lanciare l'allarme sarebbero stati i proprietari dell'appartamento. Stando a quanto è stato ricostruito, da molto tempo infatti non vedevano l'inquilino, che non rispondeva al campanello, anche se l'affitto veniva regolarmente pagato, probabilmente attraverso bonifico bancario continuativo.