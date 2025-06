Mamma e bimba di pochi mesi cadono dal balcone a Messina: morta la piccola

video suggerito

Una donna e la figlioletta di pochi mesi sono cadute nel vuoto dal primo piano di una palazzina di Messina per cause ancora da accertare. La bimba è stata ricoverata in gravi condizioni ed è morta poco tempo dopo l'ingresso in ospedale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna e la sua bimba di pochi mesi sono precipitate da un balcone a Messina. I soccorsi sono stati immediati dopo la tragedia ed entrambe sono state trasportate in codice rosso al Policlinico. Le due sono cadute nel vuoto per cause che restano ancora da chiarire: mamma e figlia vivevano al primo piano di una palazzina di S. Lucia, sopra Contesse. La piccola è stata trasportata in ospedale in condizioni molto gravi ed è deceduta nonostante l'impegno profuso dai medici per salvarle la vita. Sul luogo dell'incidente sono presenti gli agenti della polizia scientifica delle volanti e la squadra mobile.

Secondo quanto confermano fonti informate a Fanpage.it, al momento dell'accaduto il papà della piccola non era in casa. La madre della neonata è una donna di 40 anni casalinga e la bimba era la sua prima figlia. Possibile secondo chi indaga che la tragedia sia una conseguenza della depressione post parto della quale la 40enne soffre. Per accertare questa dinamica però saranno necessarie ulteriori indagini.

La mamma resta ricoverata in ospedale. Dopo l'ingresso nel nosocomio messinese delle due, è stato avvisato il papà della neonata che a quanto pare non era in casa al momento dei fatti. L'uomo lavora per una ditta di cancelli elettronici. Secondo chi conosce la coppia, tra i due neo-genitori non vi erano problemi. La 40enne si sarebbe lanciata dal balcone con in braccio la neonata.