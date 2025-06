video suggerito

Incidente a Firenze, auto contro tram: feriti papà e bambine di due e di quattro anni Incidente tra tram e auto oggi in Piazza Batoni a Firenze: ferite in modo non grave due bambine di due e quattro anni che viaggiavano a bordo della vettura.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Due bambine di 2 e quattro anni sono rimaste ferite a seguito di un incidente verificatosi oggi in Piazza Batoni a Firenze a seguito dello scontro tra un tram e un'auto. Le due bambine, che viaggiavano a bordo della vettura, sono state trasferite in codice giallo all'ospedale pediatrico Meyer del capoluogo toscano. Per una si sospetta la frattura di un braccio, conseguenze più lievi per l'altra, dunque non sarebbero in pericolo di vita. Ferito anche il papà, anche lui in maniera lieve.

Le bambine viaggiavano entrambe sull'auto che per cause in corso di accertamento si è scontrata con la tramvia in piazza Batoni intorno alle 13:30 di oggi. A seguito della collisione è stato anche necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 per il soccorso ai passeggeri dell'auto. La linea della tramvia, si spiega da Gest, è stata interrotta per mezz'ora in quel tratto per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti

"Ho assistito in diretta a questo incidente in Piazza Batoni alle ore 13.30 – ha scritto su Facebook Alessandro Draghi, capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune di Firenze, condividendo anche una foto del sinistro -. Proprio in questi giorni ho scritto una mozione per proporre la sperimentazione anche sulle nostre linee tramviarie. In città come Milano, Torino e Zurigo, la tramvia utilizza dei radar che porta alla frenata automatica del convoglio in caso di pericolo, mentre per ora Gest non ha voluto applicarlo. Si tratta di sistema di assistenza alla guida migliorare la sicurezza, in quanto capaci di rivelare la presenza di pedoni e ciclisti al fine di prevenire eventuali collisioni grazie all’intelligenza artificiale: se il conducente non reagisce entro due secondi dagli avvisi, il sistema attiva una frenata automatica che arresta gradualmente il tram".