Il principe Harry sta negoziando il ritorno nella royal family: vuole aiutare il padre malato Secondo la stampa britannica l'incontro tra re Carlo e il figlio non sarebbe stata una semplice visita per rassicurarsi sulla salute del padre, ma un modo per organizzare un possibile reinserimento dei Sussex all'interno della famiglia reale. Questo spiegherebbe le ultime mosse della coppia, dal lancio del sito al nuovo cognome per i figli.

Sembra che il principe Harry abbia intenzione di tornare a coprire attivamente un ruolo all'interno della royal family. Lo hanno rivelato fonti interne a palazzo al Times, affermando che il figlio minore di re Carlo sia pronto a fare ritorno temporaneamente a Londra assumendo impegni istituzionali. Ad aver convinto il principe Harry sembra essere stata la malattia del padre e il desiderio di sostenerlo nel corso delle cure; in seguito alla notizia della diagnosi di cancro, infatti, il duca di Sussex ha immediatamente preso un volo per Londra, incontrando il sovrano che non vedeva dalla sua incoronazione a maggio.

L'incontro tra re Carlo e il principe Harry

Il colloquio tra padre e figlio sembra essere durato poco più di mezz'ora, ed alcune fonti rivelano sia avvenuto in presenza della regina Camilla (mettendo quindi a tacere le voci che volevano che il principe Harry si fosse rifiutato di stare nella stessa stanza con lei). I due potrebbero aver discusso di un possibile reinserimento di Harry all'interno degli obblighi reali, ma l'incontro sembra essere stato troppo breve per definire ulteriori dettagli; dopo aver incontrato il suo secondogenito il re ha lasciato Clarence House per la tenuta di Sandringham dove si dedicherà alla guarigione. Secondo quanto riportato dai media britannici, Carlo III avrebbe intenzione di vedere più spesso il figlio e che un riavvicinamento andrebbe a beneficio della monarchia.

L'accordo per il ritorno di Harry e Meghan

Secondo la stampa britannica dovrebbe essere redatto un piano scritto dal re e dai suoi collaboratori più stretti, prima che Harry e la moglie Meghan Markle possano iniziare a sostituire ufficialmente il sovrano negli impegni ufficiali. Questo potrebbe spiegare il recente lancio del sito internet "sussex.com" e il nuovo cognome dei figli, oltre al mancato intervento della famiglia reale. Al tempo della loro abbandono ufficiale la coppia, infatti, non aveva rinunciato solo ai suoi ruoli ufficiali, ma anche a utilizzare attivamente i titoli concessi dalla regina, il ritorno al nome Sussex potrebbe essere un indice di come-back anche ai loro compiti. Secondo i media Harry non riceverebbe fondi pubblici per il suo breve ritorno ai ruoli istituzionali.

