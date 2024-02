Il cancro di re Carlo riporta il principe Harry in Inghilterra, ma senza Meghan Markle e i bambini Il figlio del sovrano partirà nei prossimi giorni per raggiungere il padre dopo la notizia della diagnosi. Secondo la stampa internazionale, però, tornerà nel Regno Unito da solo, mentre la sua famiglia rimarrà a Los Angeles. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Il principe Harry

Sembra che dopo il 1992, il nuovo annus horribilis della royal family britannica sia il 2024. Iniziato con il ricovero di Kate Middleton a causa di un'operazione all'addome, è proseguito con l'intervento di re Carlo III a causa di un ingrossamento alla prostata nello stesso ospedale dove era in degenza la principessa del Galles. Nella giornata di ieri, però, quello che doveva essere una pratica chirurgica di routine ha rivelato una nuova problematica: quella di un cancro non meglio specificato che non sarebbe direttamente collegato alle problematiche che ne hanno determinato il ricovero. A dare la notizia direttamente Buckingham Palace, che ha reso note le condizioni cliniche del sovrano per prevenire eventuali speculazioni e "nella speranza che possa aiutare a comprendere tutti coloro che nel mondo sono affetti da cancro", si legge nella nota.

Re Carlo, regina Camilla e dietro i duchi di Sussex

Il ritorno del principe Harry nel Regno Unito

La notizia della diagnosi non ha lasciato indifferente nemmeno i membri della royal family emigrati oltre oceano. Nonostante gli ultimi scontri, infatti, il principe Harry sarebbe pronto a tornare a Londra per fare visita al padre, che non vede dall'incoronazione avvenuta a maggio. "Nei prossimi giorni volerà a Londra per stare al fianco del padre", si legge sul Daily Mail, che però non precisa se accanto a lui ci saranno moglie e figli. Secondo Hello! Magazine, però, il secondogenito di Carlo e Diana viaggerà da solo, mentre Archie e Lilibeth resteranno a Montecito con la madre per continuare il loro percorso scolastico.

Carlo e Harry nel 2011

I difficili rapporti tra i duchi di Sussex e la royal family

Sembra quindi che il principe Harry sia disposto a mettere da parte i vecchi dissapori per stare accanto al padre malato. I duchi di Sussex avevano lasciato la Gran Bretagna e la famiglia reale in maniera rumorosa, rilasciando prima un'intervista scandalo a Oprah Winfrey e poi pubblicando un'autobiografia del principe Harry dove l'eterno secondo raccontava i peggiori retroscena del rapporto burrascoso con il padre e il fratello. C'era poi stato un tentativo di riconciliazione in occasione del compleanno del sovrano quando, a sorpresa, il figlio lo avrebbe chiamato per fargli gli auguri e gli avrebbe anche inoltrato un video dove i due nipotini gli cantano una canzone per il compleanno. Le prossime settimane diranno che esiti avrà questo riavvicinamento improvviso, che però non sembra possa coinvolgere anche il principe William: tra i fratelli, per ora, i rapporti rimangono glaciali.