Harry e Meghan tornano a Londra: spunta l'ipotesi di trasferimento nel Regno Unito Secondo fonti vicine alla coppia l'ipotesi di un rientro in Gran Bretagna dei duchi di Sussex non sarebbe inverosimile. Il principe e l'ex attrice sarebbero disposti a riprendere alcuni doveri reali e lasciare gli Stati Uniti.

A cura di Annachiara Gaggino

Harry e Meghan

Sembra che Harry e Meghan stiano valutando un ritorno nel Regno Unito. A maggio la coppia sarà a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Games, e il loro potrebbe non essere un soggiorno breve. Alcuni insider, infatti, sostengono che i Sussex abbiano intenzione di abbandonare la vita statunitense per trasferirsi definitivamente in Gran Bretagna. Di recente si vociferava di un possibile rientro del principe Harry nella famiglia reale, con conseguente temporanea ripresa di alcuni doveri istituzionali, una scelta che avrebbe preso per aiutare re Carlo, che sta affrontando le cure per il cancro. L’ipotesi è stata smentita poco dopo ma i rumor si sono riaccesi dopo un’indiscrezione del New York Post.

Harry e Meghan

“Il principe Harry è desideroso di tornare”

I rapporti tra i duchi di Sussex e la famiglia reale non sono molto sereni; dopo la Megxit, che ha portato la coppia ad allontanarsi dalla corona e i successivi attacchi nei confronti della royal family, la possibilità di un ritorno non sembra molto plausibile. Di recente il principe Harry ha fatto visita al sovrano, dopo aver appreso della malattia del padre, ma la visita non sembra essere stata molto rilassata. Il secondogenito di Carlo e Diana si sarebbe rifiutato di stare nella stessa stanza della regina e il colloquio tra i due è durato meno di un’ora; a ciò si aggiunge il fatto che il principe avrebbe dovuto dormire in albergo durante la sua permanenza a Londra, non essendogli stata messa a disposizione alcuna proprietà della Corona.

La famiglia reale

Nonostante ciò secondo Grant Harold il principe sarebbe “estremamente desideroso” di tornare a far parte della famiglia anche se ammette che potrebbe essere difficile capire quale sia la possibilità che tornino come reali a tempo pieno. “Ci sono tante cose, successe negli ultimi due anni, che devono essere risolte prima che i Sussex facciano un ritorno definitivo”, ha proseguiro Harlod. “Quando lavoravo per la famiglia reale ho visto quanto erano vicini William e Harry, e non penso che la relazione si sia così rovinarta da non poter essere sistemata”.

Harry e Meghan