Harry non tornerà a Londra: perché il duca di Sussex resterà in America con la moglie Dopo le voci di un possibile ritorno a corte di Harry, che vorrebbe stare vicino al padre malato, fonti di Buckingham Palace smentiscono un possibile disgelo con la Royal Family.

A cura di Arianna Colzi

Harry non tornerà a Londra. È questa la notizia che filtra da Buckingham Palace, con l'obiettivo di mettere a tacere, una volta per tutte, le voci su un possibile ritorno dei Duchi di Sussex a Londra. I rumors su un eventuale ritorno dell'ex principe a corte sono iniziati a circolare dopo che a re Carlo III è stata diagnosticata una forma di cancro. Il secondogenito, una volta appresa la notizia dalla famiglia, ha preso il primo volo per Londra. Tornato negli Stati Uniti, Harry ha raccontato le ultime vicissitudini personali ai media. Oltre a tutto questo, i Sussex stanno facendo parlare di sé per una serie di scelte ritenute da molti come possibili tentativi di riavvicinamento alla Royal Family, come cambiare il cognome dei due figli e aprire un sito web con il loro titolo nobiliare.

Il principe Harry non sarà royal senior

Stando a quanto riporta il tabloid britannico Daily Mail, fonti vicine alla Famiglia Reale hanno dichiarato che Harry "non ha nessuna chance" di tornare a lavorare a Buckingham Palace in qualità di royal senior, ossia un membro attivo del casato britannico. Il duca di Sussex ha fatto parlare di sé anche per le sue dichiarazioni dopo il viaggio a Londra per far visita al padre Carlo. Al talk show Good Morning America, Harry ha dichiarato che "il dolore può riavvicinare una famiglia", rivelando di fatto un riavvicinamento con la famiglia d'origine. L'ex principe aveva aggiunto: "Sono grato per aver potuto prendere un aereo e andare a far visita a mio padre".

In realtà il disgelo probabilmente in atto – anche grazie a un'ipotetica telefonata di riconciliazione tra la moglie di Harry, Meghan Markle, e Kate Middleton – non lascia adito a nessun ritorno a corte. Dopo l'incontro a Clarence House, residenza londinese di Carlo III, i Sussex sembrano aver messo in atto una strategia comunicativa che potrebbe farli riavvicinare alla Royal Family. Come sottolinea una fonte della corona al Telegraph, però, non è possibile tornare indietro: non si possono rinegoziare gli accordi che hanno siglato l'uscita dei Duchi di Sussex dalla famiglia. Lo stesso Harry, poi, ha sottolineato come la sua vita sia in America, dove sta pensando anche di prendere la cittadinanza.

Inoltre, com'è noto, i dissapori sarebbero tra i due fratelli, invece che tra il padre e Harry. E sono molte le fonti vicino alla Royal Family che assicurano che il principe William non permetterebbe mai al fratello di ritornare stabilmente a corte.