Meghan Markle telefona a Kate Middleton: perché l’attrice vuole chiarire con la principessa

A cura di Arianna Colzi

Kate Middleton e Meghan Markle

Tentativi di disgelo a Buckingham Palace. La Royal Family inglese sta vivendo un periodo particolarmente difficile e complesso: Carlo III sta affrontando le curein seguito a una diagnosi di cancro, mentre Kate Middleton è tornata a casa dove sta trascorrendo la convalescenza in seguito a un'operazione all'addome. Nel frattempo Harry è tornato a Londra per far visita al padre: i duchi di Sussex, però, stanno facendo discutere per la loro strategia comunicativa che comprende il lancio di un nuovo sito web (sussex.com) e la decisione di cambiare il cognome ai loro figli, Archie e Lilibet. Queste scelte sarebbero, secondo molti, un tentativo di riavvicinarsi alla corona, come testimonia anche la presunta telefonata di Meghan Markle alla cognata, la principessa del Galles.

Le due cognate nel 2021

Kate Middleton e Meghan Markle: storia di un amore mai nato

Tra Kate Middleton e Meghan Markle la sintonia pare non esserci mai stata. Le due cognate non si sono mai amate e proprio la principessa del Galles sembrerebbe non aver agevolato l'ingresso dell'attrice nella Royal Family, come sottolineato nell'intervista a Oprah Winfreyintervista a Oprah Winfrey e anche nel libro di Harry. La duchessa di Sussex ha rivelato alla conduttrice statunitense come Kate Middleton l'avesse ripetutamente "ferita" e, dentro l'autobiografia Spare, il marito ha scritto di aver trovato Meghan Markle che piangeva dopo una discussione con la principessa del Galles relativa agli abiti delle damigelle d'onore.

Perché Meghan Markle ha chiamato Kate Middleton

Adesso, però, Meghan Markle sembrerebbe disposta a riconciliarsi con la cognata. Stando a quanto riporta il settimanale statunitense Us Weekly, Markle avrebbe contattato Kate Middleton per accertarsi delle sue condizioni di salute. Secondo quanto avrebbe rivelato la fonte del settimanale, la principessa del Galles sarebbe disposta a ricucire i rapporti, senza però interferire nei rapporti tra William e Harry. I due fratelli, infatti, sarebbero ancora distanti, come confermato dal fatto che il duca di Sussex ha dovuto dormire in albergo durante la sua permanenza a Londra per far visita al padre. Vedremo se ci saranno ulteriori tentativi di riavvicinamento tra le due famiglie.

William e Kate Middleton con Harry e Meghan Markle