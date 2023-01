Kate Middleton fece piangere Meghan Markle? Com’è nata la lite sul vestito da damigella Il principe Harry racconta nel libro ‘Spare’ alcuni retroscena sulla ‘faida’ (o presunta tale) tra Kate e Meghan: dall’incidente del lipgloss ai regali di Pasqua.

A cura di Beatrice Manca

Il libro Spare, il memoir del principe Harry, è uscito da pochi giorni ed è già un successo editoriale. Gli affondi più duri del duca di Sussex sono rivolti verso la stampa britannica, ma non risparmia pesanti critiche al fratello William e alla moglie Kate Middleton. In particolare Harry racconta nel libro come si sia sfaldato il rapporto tra le due famiglie, i Sussex e i Cambridge (oggi principi di Galles) per via dei continui gossip e degli attacchi dei tabloid. Dall'incidente del lipgloss alla lite sugli abiti da damigella prima delle nozze con Meghan, ecco la versione di Harry sui rapporti tra le due cognate.

L'incidente del lip gloss tra Kate Middleton e Meghan Markle

Il principe Harry non attacca mai direttamente Kate Middleton. Anzi, all'inizio della sua frequentazione con William la descrive come dolce e gentile, una persona colta e appassionata d'arte. I rapporti iniziarono a guastarsi dopo lo scandalo delle foto di Harry con l'uniforme da nazista, un costume del tutto inappropriato che Harry dice di aver scelto proprio su suggerimento di Kate Middleton. Per tutto il libro, poi, vengono ribadite le differenze tra le due donne: solare e rilassata Meghan, composta al limite della freddezza Kate. Una gira scalza per casa e abbraccia tutti, l'altra sempre "in ghingheri", anche per una semplice cena. Il primo segnale di tensione, secondo Harry è un famoso episodio che ha preso il nome di "lipgloss-gate". Prima di un evento Meghan chiese a Kate un po' di lucidalabbra, accorgendosi di essere senza, e l'allora duchessa glielo diede imbarazzata, al limite del disgusto. "Pensavo fosse qualcosa di cui avremmo potuto ridere, e invece ha lasciato un piccolo segno", ricorda Harry.

Harry e Meghan con William e Kate a Windsor

Perché Kate e Meghan litigarono prima delle nozze con Harry

Ma il culmine della tensione si è verificato prima del matrimonio tra Meghan e Harry. In quel periodo l'ex attrice era stressata dai preparativi e dai continui attacchi del padre, quando Kate Middleton le scrisse che l'abito da damigella scelto per la figlia Charlotte non andava bene. Un inconveniente messo in conto visto che, spiega Harry, i vestitini di couture francese erano stati cuciti a mano solo in base alle misure, quindi dovevano essere provati e sistemati. Eppure Kate insisteva: "Charlotte è scoppiata in lacrime quando l'ha provato a casa". Meghan la invitò a portare Charlotte dal sarto a Kensington, come tutte le altre mamme, ma Kate insisteva che i vestiti andavano rifatti da capo. Il principe Harry raccontò di essere tornato a casa e di aver trovato la futura sposa per terra, in lacrime. La ciliegina sulla torta? Uscirono diversi articoli che raccontavano che a piangere fosse stata Kate Middleton, umiliata da Meghan.

Kate Middleton e Charlotte al matrimonio di Meghan Markle

La stessa Kate smentì, a porte chiuse, dicendole: "Meghan, so che sono stata io a farti piangere". La principessa inoltre pretese delle scuse perché i Sussex non le avevano recapitato "i regali di Pasqua". Questa, in ogni caso, è la storia riportata da Harry. Chi pianse davvero? Di sicuro non aspettiamoci un commento da parte dei principi di Galles: seguiranno il consiglio della regina Elisabetta e continueranno a farsi fotografare in pubblico sereni e sorridenti, come se nulla fosse mai accaduto. Never complain, never explain.